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"Газпром" вигадав нову хитрість – як Кремль тисне на Європу цього разу

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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18 травня, 13:28
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Розповідаємо, як "Газпром" використовує законтрактовані обсяги транзитних потужностей
"Газпром" створює штучний дефіцит газу в Європі
"Газпром" створює штучний дефіцит газу в Європі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російський оператор ГТС "Газпром" навмисно не використовує вже оплачені потужності для транзиту через газовимірювальну станцію "Суджа", у такий спосіб штучно обмежуючи постачання в Європу.

Про це заявив директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook.

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"Газпром" не використовує навіть вже оплачені потужності по точці "Сужда". Продовжується штучне обмеження постачання газу до ЄС", – написав посадовець.

"Газпром" не використовує законтрактовані обсяги транзиту
"Газпром" не використовує законтрактовані обсяги транзиту / Фото: Оператор ГТС України

Газовий шантаж РФ

З 12 травня "Газпром" відмовився прокачувати газ трубопроводом Ямал – Європа, що проходить через територію Білорусі, Польщі та Німеччини.

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Це сталося після того, як у Кремлі запровадили санкції проти компанії EuRoPol GAZ, яка володіє польською частиною труби.

За словами директора Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, це чергова спроба Росії тиснути на європейців.

Кремль хоче змусити Євросоюз відмовитись від ідеї енергетичного ембарго, однак так лише спонукає до переходу на інші постачання.

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Охріменко вважає: якщо Європа ухвалить рішення відмовитись від російського газу до 2025 року, це буде великою перемогою, оскільки зробити це миттєво неможливо.

"Сьогодні" вже писали, як "Газпром" покриває крадіїв газу в Україні, і розповідали, чи наважиться Російська Федерація повністю припинити транзит газу через нашу територію.

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