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"Газпром" скоротив поставки газу "Північним потоком-1" – що завадило РФ

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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14 червня, 16:51
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Розповідаємо, чому російський "Газпром" на 40% скоротив поставки газу трубопроводом "Північний потік-1"
Чому "Газпром" скоротив поставки газу
Чому "Газпром" скоротив поставки газу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У вівторок, 14 червня, російський монополіст "Газпром" заявив, що не може забезпечити постачання звичайних 167 млн кубометрів на добу "Північним потоком-1".

Російське агентство Інтерфакс написало про причини, чому Газпром скоротив поставки на 40%.

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На заваді – "невчасний ремонт"

Зазвичай Газпром транспортував цим трубопроводом по 167 млн куб. м газу на добу. Однак 14 червня це стало неможливим, і прокачати вдалося лише 100 млн куб. м блакитного палива.

Причиною називають невчасне проведення ремонтних робіт компанією Siemens.

"У зв'язку з несвоєчасним поверненням компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів з ремонту, виробленням міжремонтного ресурсу ГПА і виявленими технічними несправностями двигунів (отримано припис Ростехнагляду про тимчасову заборону діяльності) в цей час на компресорній станції "Портова" може бути використано тільки три газоперекачувальних агрегати", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що загалом пропускна спроможність "Північного потоку-1" складає 27 млрд куб. м на рік.

Чи має Україна шанс знищити "Північний потік-1"

Раніше фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ розповів "Сьогодні", що "Північний потік-1" – це своєрідна "пуповина", яка пов'язує Росію із Німеччиною. І її потрібно перерізати, щоб це працювало на користь України.

Трубопровід зазвичай працює майже на 100% своєї потужності. Водночас українська ГТС, яка б могла повністю замінити цей проєкт, завантажена лише на 19%.

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Крім того, "Північний потік-1" це ще й інструмент впливу на німецькі політичні еліти за допомогою ціни на блакитне паливо.

Читайте, яким способом бачить експерт зупинку "Північного потоку-1".

"Сьогодні" раніше писали, на скільки впали постачання блакитного палива з РФ з початку повномасштабної війни, і розповідали, де Україна шукатиме газ до наступного опалювального сезону.

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