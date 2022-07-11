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"Газпром" скоротив постачання газу до Італії: що не сподобалося РФ

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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11 липня, 15:54
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Постачання російського газу країнам ЄС продовжують скорочуватися
Італія отримає з РФ ще менше газу
Італія отримає з РФ ще менше газу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У понеділок, 11 липня, російський "Газпром" заявив, що скорочує постачання природного газу до Італії на третину в порівнянні з середнім показником останніх днів.

Про це сказано на сайті державної енергетичної компанії Eni.

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Зазначається, що "Газпром" повідомив італійську компанію про те, що постачатиме обсяги газу, що дорівнює приблизно 21 млн. куб. м/добу. Середній показник постачання блакитного палива для Італії в останні дні був на рівні 32 мільйонів куб. м/добу.

Зазначимо, що з початку великої війни між РФ та Україною уряд Італії вирішив стати незалежним від постачання російського газу. Країна отримує значну частину газу з РФ, тому були підписаны нові угоди з іншими постачальниками газу, такими як:

  • Азербайджан;
  • Катар;
  • Алжир.

Постачання газу в ЄС продовжують знижуватися

Багато експертів побоюються, що Росія готується до повної зупинки постачання газу до країн ЄС. Так, за словами старшого наукового співробітника Інституту міжнародної економіки Петерсона Джеффрі Шотта, Росія вже суттєво скоротила витрати на газ, що надходить до Німеччини та через Україну.

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"Тому закриття трубопроводів не є немислимим. Росія також продає частину ЗПГ до Європи, але не так багато", – каже він.

На тлі наближення економічної кризи до припинення поставок російського газуготується Франція. Міністр фінансів країни Брюно Ле Мер упевнений, що Росія піде на такий крок.

"Давайте готуватися до припинення постачання російського газу. Сьогодні це найімовірніший сценарій", – заявив Ле Мер на діловій та економічній конференції у Франції.

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"Сьогодні" раніше писали, що Росія може втратити частину газопроводу "Північний потік – 2". Також ми розповідали, яким чином Україна може запобігти новій газовій криі у ЄС.

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