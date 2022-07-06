"Газпром" втрачає підземне сховище у Європі: хто його відібрав

Російська компанія втратила управління над найбільшим підземним сховищем газу в Австрії

Газпром втратив сховища в Австрії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Компанія "Газпром" залишиться без підземного сховища Гайдах в Австрії. Рішення про це було прийнято владою країни.

Як повідомляє видання Reuters, причиною такого рішення стала "систематична нездатність "Газпрому" заповнювати свою частину потужностей".

Реклама

"Це критична інфраструктура, вона потрібна нам зараз під час такої кризи. Саме це зараз відбувається у випадку з "Газпромом" та його сховищем у Хайдасі", – сказала міністр енергетики Австрії Леонора Гевсслер.

Підземне сховище газу Гайдах є найбільшим в Австрії – 2,8 млрд кубометрів газу. Потужностями сховища керують кілька операторів, найбільшим із яких є GSA, "дочка" Газпрому.

Станом на 4 липня її частка, за даними асоціації Gas Infrastructure Europe, заповнена газом на 0%. Потужності іншого оператора ПСГ Хайдах – компанії Astora – заповнені на 50,8%, а загалом по Австрії цей показник дорівнює лише 46,29% за цільового рівня 80%.

Реклама

"Газпром" тероризує Європу

Енергетична криза в ЄС у 2022 році точно торкнеться всі країни ЄС, оскільки Кремль розлючений санкціями а активною допомогою Україні з боку Заходу.

Найбільш уразливим періодом є опалювальний сезон і європейці вже готуються до нього, закачуючи газ у свої сховища, що змушує агресора посилювати економічний тиск.

Російський монополіст "Газпром" хоче нівелювати всі позитивні чинники і навіть якщо зима виявиться теплою, росіяни регулярно обмежуватимуть постачання до максимально дискомфортного рівня.

Реклама

Раніше "Сегодня" розповідали, як російський "Газпром" позбавив інших дрібних акціонерів (близько 500 тисяч) дивідендів. Також ми писали, як "Газпромбанк" фінансує війну в Україні.