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"Газпром" втрачає підземне сховище у Європі: хто його відібрав

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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6 липня, 18:35
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Російська компанія втратила управління над найбільшим підземним сховищем газу в Австрії
Газпром втратив сховища в Австрії
Газпром втратив сховища в Австрії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Компанія "Газпром" залишиться без підземного сховища Гайдах в Австрії. Рішення про це було прийнято владою країни.

Як повідомляє видання Reuters, причиною такого рішення стала "систематична нездатність "Газпрому" заповнювати свою частину потужностей".

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"Це критична інфраструктура, вона потрібна нам зараз під час такої кризи. Саме це зараз відбувається у випадку з "Газпромом" та його сховищем у Хайдасі", – сказала міністр енергетики Австрії Леонора Гевсслер.

Підземне сховище газу Гайдах є найбільшим в Австрії – 2,8 млрд кубометрів газу. Потужностями сховища керують кілька операторів, найбільшим із яких є GSA, "дочка" Газпрому.

Станом на 4 липня її частка, за даними асоціації Gas Infrastructure Europe, заповнена газом на 0%. Потужності іншого оператора ПСГ Хайдах – компанії Astora – заповнені на 50,8%, а загалом по Австрії цей показник дорівнює лише 46,29% за цільового рівня 80%.

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"Газпром" тероризує Європу

Енергетична криза в ЄС у 2022 році точно торкнеться всі країни ЄС, оскільки Кремль розлючений санкціями а активною допомогою Україні з боку Заходу.

Найбільш уразливим періодом є опалювальний сезон і європейці вже готуються до нього, закачуючи газ у свої сховища, що змушує агресора посилювати економічний тиск.

Російський монополіст "Газпром" хоче нівелювати всі позитивні чинники і навіть якщо зима виявиться теплою, росіяни регулярно обмежуватимуть постачання до максимально дискомфортного рівня.

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Раніше "Сегодня" розповідали, як російський "Газпром" позбавив інших дрібних акціонерів (близько 500 тисяч) дивідендів. Також ми писали, як "Газпромбанк" фінансує війну в Україні.

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