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"Газпром" втрачає позиції: акції російського монополіста стрімко летять на дно

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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30 червня, 12:12
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Розповідаємо про ситуацію з акціями російської компанії та що на неї впливає
Монополіст вирішив не виплачувати дивіденди за 2021 рік
Монополіст вирішив не виплачувати дивіденди за 2021 рік / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Станом на 30 червня акції газової компанії з Росії почали різке піке, і на це є вагома причина.

За даними Investing, ще зранку одну акцію "Газпрому" можна було придбати за 304,93 рубля, а станом на 11 годину вартість впала орієнтовно на 30% – до 207,9 рубля.

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Згодом ціна трохи вирівнялась, тож на біржі акції російського монополіста продають по 226,68 рублів. Але з огляду на тенденції, найближчим часом їм навряд чи вдасться повернути попередню високу позицію.

Що призвело до падіння?

Місцеві медіа зазначають, що обвал акцій є реакцією ринку на рішення річного зібрання акціонерів у РФ, які вирішили не виплачувати дивіденди за 2021 рік. Щойно стало відомо про таку ситуацію, на Московській біржі акції "Газпрому" впали з позиції 310,82 рубля за штуку до 207,9 рубля.

Керівництво російської компанії пояснило, що дивіденди за результатами 2021 року виплачувати "недоцільно". Монополіст планує зосередитись на інвестиційних програмах та підготовці до опалювального сезону.

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Цікаво, що раніше "Газпром" обіцяв виплатити дивіденди – по 52,53 рубля за одну акцію. За підсумками 2021 року компанія мала б скерувати на це загалом 1,24 трильйона рублів. Сума мала би стати рекордною за весь період існування "Газпрому" та російського фондового ринку дивідендів.

Статутний капітал російського "Газпрому" складається із 23,67 млрд звичайних акцій. Понад 50% акцій контролює Кремль – 38,37% напряму, ще 10,97% – через компанію "Роснафтогаз" і 0,89% – через "Росгазифікацію".

Європа може залишитися без газу

У Міжнародній енергетичній агенції попередили європейців про складний опалювальний сезон 2022-2023 року. Їм порадили вже зараз готуватися до зими й до того, що Росія може раптово повністю перекрити постачання газу.

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Спеціалісти вже давно зрозуміли, як Кремль шантажує країни Європи енергоресурсами. Нещодавні скорочення постачання блакитного палива спрямовані на те, щоб європейці не могли заповнити свої сховища та як слід підготуватися до холодів.

Експерти прогнозують, що РФ цілком може повністю відключити газ у найбільш відповідальний момент. Мовляв, що ближче до зими, то чіткішими стають плани агресора.

Якщо сховища в Європі не будуть до кінця заповнені ресурсом, Кремль отримає додаткові важелі впливу на владу провідних країн, щоб отримати вигоду на політичній арені.

"Сьогодні" раніше розповідали про те, як Росія впливає на зростання цін на газ у Європі, а також писали, що транзит російського блакитного палива можуть зупинити миттєво.

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