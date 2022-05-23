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Німеччина знайшла ще одну альтернативу російському газу – хто стане постачальником

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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23 травня, 11:01
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Сенегал має запаси газу мільярди кубометрів, тому країна може стати серйозним гравцем на ринку енергоресурсів у майбутньому
Канцлер Німеччини Олаф Шольц упевнений, що Сенегал допоможе країні відмовитися від російських поставок енергоресурсів
Канцлер Німеччини Олаф Шольц упевнений, що Сенегал допоможе країні відмовитися від російських поставок енергоресурсів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Німеччина продовжує шукати можливості для відмови від постачання російської природного газу через війну в Україні. Так, країна хоче зайнятися реалізацією проєктів у сфері газу та відновлюваних джерел енергії спільно з Сенегалом.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, це допоможе країні відмовитись від російських постачань енергоресурсів.

За інформацією німецької сторони, Сенегал має запаси газу в мільярди кубометрів. Тому Сенегал може стати найбільшим виробником газу у Західній Африці.

Переговори про спільні проєкти між Берліном та Сенегалом уже розпочалися. Очікується, що Німеччина допоможе у розвідці газового родовища у Сенегалі.

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Не Сенегалом єдиним

Німеччина прагне якнайшвидше знизити свою залежність від російського газу після вторгнення Росії в Україну, тому нещодавно підписала з Катаром угоду про поглиблення своєї співпраці у галузі енергетики.

Канцлер Олаф Шольц розповів, що у планах Німеччини — будівництво двох терміналів для зрідженого природного газу (ЗПГ) від таких постачальників, як Катар.

Емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані підтвердив, що Доха планує розпочати постачання ЗПГ до Німеччини у 2024 році, та назвав Європу "цікавим" газовим ринком.

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До речі, ми вже розповідали, чому Німеччина тягнула з рішенням відмовитися від газу з РФ, і писали, що "Газпром" припинив постачання газу до Фінляндії.

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