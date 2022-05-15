Німеччина не готова відмовитися від газу Росії: чому Шольц блокує ізоляцію агресора

Якщо від нафти та вугілля агресора Німеччина відмовиться до кінця року, то з газом проблем дещо більше

Із забороною російського газу Німеччина не поспішає / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Попри те, що Німеччина планує відмовитися від імпорту російської нафти на вугілля вже до кінця цього року, з газом вона поспішати не збирається і наміру відмовитися від поставок країна не має.

Про це в інтерв'ю t-online розповів канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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"Від імпорту російського вугілля та нафти ми станемо незалежними вже цього року і робимо все, щоб зберегти робочі місця в Шведті та Лойні (там розташовані нафтопереробні заводи)", – зазначив він.

Однак відмовитися від російського газу Німеччина наразі не може, це створить чимало проблем. Адже країна, за його словами, не має необхідної кількості терміналів зрідженого газу.