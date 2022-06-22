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Голова "Нафтогазу" Вітренко розповів про підступи "Газпрому" – чим шантажує компанія

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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22 червня, 10:02
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Розповідаємо, як "Газпром" знову поводиться несумлінно з європейськими країнами
Вітренко розповів про шантаж "Газпрому"
Вітренко розповів про шантаж "Газпрому" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російська компанія "Газпром" продовжує енергетичний шантаж європейських країн та порушує свої контрактні зобов'язання.

Про це заявив голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко під час пресконференції.

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За його словами, монополіст скоротив постачання газу до Європи, обґрунтовуючи це двома основними причинами:

  • відмовою європейських компаній платити за блакитне паливо рублями;
  • проблемами із газопроводом "Північний потік-1".

Вітренко наголосив, що вимога Кремля оплачувати газ іншою валютою незаконна, бо вона порушує контрактні зобов'язання компанії.

"Для цього не було жодних передумов, окрім однієї – "Газпром" таким чином хотів перевірити Європу на слабкість та корумпованість, він продовжив діяти далі та обмежувати постачання", – заявив голова "Нафтогазу".

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А що з "Північним потоком-1"?

Проблема з газопроводом полягає в тому, що РФ через санкції не може отримати до нього змінну турбіну, але й тут "Газпром" повівся несумлінно.

"Адже є, наприклад, українська ГТС, яка зараз недозавантажена. На точці входу "Суджа" є багато невикористаної потужності, навіть тієї, яку вони вже забронювали, за яку вже заплатили. Це дуже яскравий приклад того, як вони шантажують Європу", – сказав Вітренко.

Тобто "Газпром" має велику кількість можливостей, щоб прокачувати газ до Європи і без Північного потоку-1, але спеціально не використовує їх та обмежує постачання.

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"Нафтогазу" доведеться докупити блакитне паливо

Також на пресконференції Вітренко заявив, що для успішного проходження наступного опалювального сезону Україні доведеться імпортувати певну кількість газу.

Голова НАКу наголосив, що Україні потрібен запас не менше 15 млрд. кубометрів газу і за попередніми розрахунками, докупити доведеться 5,8 млрд. кубометрів блакитного палива орієнтовною вартістю 8 млрд доларів

Цей запас враховує воєнні ризики у країні, зазначив голова компанії.

"Сегодня" раніше писали, як Білорусь потрапила у свою газову пастку та розповідали, як "Нафтогаз" поступово рухається до повної монополії.

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