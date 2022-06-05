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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Місто знову зі світлом: енергетики відновили електрику у Слов'янську

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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5 червня, 10:51
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Розповідаємо про ситуацію з електропостачанням в українському Слов'янську
Слов'янськ залишився без електроенергії через війну: яка ситуація у місті зараз
Слов'янськ залишився без електроенергії через війну: яка ситуація у місті зараз / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Енергетики компанії ДТЕК разом з міськими комунальними службами відновили електропостачання Слов'янська.

Про це повідомив голова місцевої військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

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"Дякую високовольтникам ДТЕК та працівникам наших комунальних підприємств за відновлену електрику! Здебільшого світло є. Зараз бригади усувають неполадки, які виникли через вчорашню грозу" , – сказав він.

За його словами, наразі головною комунальною проблемою залишається відсутність водопостачання.

"Сподіваюся, що і з нею ми впораємося. Це складний процес, оскільки селища розташовані в зоні бойових дій. А технологія ремонту вимагає, щоб фахівці перебували там постійно. Проте люди, ризикуючи життям, виконують своє завдання. Низький їм за це уклін" , – зазначив Вадим Лях.

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Нагадаємо, минулої доби енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло для понад 50 тис. сімей у Донецькій області, чиї будинки були знеструмлені через ворожі обстріли.

"Сьогодні" раніше писали, де енергетикам довелося п'ять разів відновлювати електропостачання, і розповідали, як проєкт Stop Bloody Energy руйнує економіку РФ.

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