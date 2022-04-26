Готують черговий пакет санкцій: у ЄС планують відмовитися від одного ресурсу з РФ

Єврокомісія готова до будь-яких рішень та санкційних механізмів щодо агресора

Ембарго на енергоносії буде найпотужнішим ударом по економіці агресора / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Європі готують черговий пакет санкцій проти Росії, який включатиме питання щодо можливої відмови від нафти агресора або запровадження додаткових тарифів чи зборів на її закупівлю.

Як розповів у інтерв'ю агентству BNS заступник голови Єврокомісії, комісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс, технічну оцінку вже провели, але тривають політичні консультації між країнами-учасницями ЄС.

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Із огляду на це, політична угода ближча до запровадження санкцій щодо постачання нафти. Від російського газу Європа ще не цілком готова відмовитися, однак працює над цим. У перспективі, до кінця 2022 року споживання російського блакитного палива може знизитися на дві третини.

До початку наступного опалювального сезону газосховища мають бути заповнені не менш ніж на 85%, а найближчими роками – на 90%. У такий спосіб планують запобігти можливим впливам з боку російського газового концерну "Газпром".

Відмова від енергоносіїв з РФ

Нещодавно в Польщі запровадили обмеження проти компаній та громадян Росії, які вже є у переліку санкцій Євросоюзу. Це, зокрема, "Газпром", "Новатек", "Акрон" і 32 інші компанії, а також олігарх Олег Дерипаска, власник Альфа-Банку Михайло Фрідман, Євгеній Касперський, Тетяна Бакальчук тощо.

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Раніше по Альфа-Банку, Сбербанку, Газпромбанку, дочках Путіна, Лаврова, Медвєдєву та інших росіянах "вдарили" санкціями США і Велика Британія. Щодо згаданих юридичних і фізичних осіб ввели обмеження та заморозили банківські активи.

"Сьогодні" також писали, що в Нідерландах придумали спосіб, як захиститися від "Газпрому" та запастися блакитним паливом на зиму. Греція планує почати видобувати газ на власній території та відмовитися від імпорту з Росії.