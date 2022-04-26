Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Блінкен та Остін у Києві: підсумки ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Готують черговий пакет санкцій: у ЄС планують відмовитися від одного ресурсу з РФ

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 квітня, 14:24
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Єврокомісія готова до будь-яких рішень та санкційних механізмів щодо агресора
Ембарго на енергоносії буде найпотужнішим ударом по економіці агресора
Ембарго на енергоносії буде найпотужнішим ударом по економіці агресора / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Європі готують черговий пакет санкцій проти Росії, який включатиме питання щодо можливої відмови від нафти агресора або запровадження додаткових тарифів чи зборів на її закупівлю.

Як розповів у інтерв'ю агентству BNS заступник голови Єврокомісії, комісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс, технічну оцінку вже провели, але тривають політичні консультації між країнами-учасницями ЄС.

Реклама

Із огляду на це, політична угода ближча до запровадження санкцій щодо постачання нафти. Від російського газу Європа ще не цілком готова відмовитися, однак працює над цим. У перспективі, до кінця 2022 року споживання російського блакитного палива може знизитися на дві третини.

До початку наступного опалювального сезону газосховища мають бути заповнені не менш ніж на 85%, а найближчими роками – на 90%. У такий спосіб планують запобігти можливим впливам з боку російського газового концерну "Газпром".

Відмова від енергоносіїв з РФ

Нещодавно в Польщі запровадили обмеження проти компаній та громадян Росії, які вже є у переліку санкцій Євросоюзу. Це, зокрема, "Газпром", "Новатек", "Акрон" і 32 інші компанії, а також олігарх Олег Дерипаска, власник Альфа-Банку Михайло Фрідман, Євгеній Касперський, Тетяна Бакальчук тощо.

Реклама

Раніше по Альфа-Банку, Сбербанку, Газпромбанку, дочках Путіна, Лаврова, Медвєдєву та інших росіянах "вдарили" санкціями США і Велика Британія. Щодо згаданих юридичних і фізичних осіб ввели обмеження та заморозили банківські активи.

"Сьогодні" також писали, що в Нідерландах придумали спосіб, як захиститися від "Газпрому" та запастися блакитним паливом на зиму. Греція планує почати видобувати газ на власній території та відмовитися від імпорту з Росії.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Green energy
Прорив у зеленій енергетиці
Економіка США
Як вам нова обкладинка The Economist?
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
39,49
29,98
-
33,79
37,40
28,50
-
-
-
31,48
-
-
-
28,98
-
33,86
37,65
29,97
-
-
39,47
30,22
-
33,86
37,65
29,98
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
29,37
Чорне золото
Як ембарго на нафту змінить життя росіян
Читати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти