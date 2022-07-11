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Готуються до найгіршого сценарію: у Німеччині зрозуміли, чим небезпечний російський газ

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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11 липня, 10:59
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Розповідаємо, як у Німеччині готуються до життя без російського газу
Німеччина може залишитися без Північного потоку
Німеччина може залишитися без Північного потоку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Німеччина, яка раніше не хотіла відмовлятися від постачання російського газу, нарешті визнала, що РФ використовує блакитне паливо як зброю. Тепер у Німеччині бояться, що Кремль повністю перекриє постачання газу, а країна до такої ситуації не готова.

Про це пише видання DW.

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"Сьогодні ми змушені констатувати: Росія використовує енергію як зброю. Адже ніхто не вірить у те, що Росія скорочує свої поставки газу виключно з технічних причин", – сказав канцлер ФРН Олаф Шольц.

Наразі у Німеччині найбільше побоюються, що після 21 липня постачання газу російським газопроводом "Північний потік" взагалі не відновиться – навіть у тих сильно обмежених обсягах (40% від проектної потужності), в яких вони йшли з Росії з середини червня.

Газ, турбіна та Росія

У червні 2022 року в російській компанії "Газпром" заявили, що скорочують постачання природного газу газопроводом Північний потік – 1 на 40%. За словами росіян, це відбудеться через "несвоєчасне проведення ремонтних робіт компанією Siemens". Пізніше в Кремлі пригрозили, що проблеми з ремонтом турбін для газопроводу "Північний потік" у Канаді можуть призвести до повної зупинки проекту і "катастрофи" для Німеччини".

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Вже в липні Німеччина офіційно попросила Канаду схвалити зняття санкцій, розблокувати турбіну та повернути її РФ, щоби відновити прокачування газу російським газопроводом. При цьому уряд ФРН усвідомлює, що це може не спрацювати.

"Якщо "Газпром" після 21 липня не відновить роботу "Північного потоку" і цим значною мірою позбавить Німеччину російського газу, то ФРН навряд чи піде на якісь політичні поступки", – зазначають журналісти видання DW.

Тому вже зараз Німеччина зосереджується на головному завданні тижнів, що залишилися до початку опалювального сезону в жовтні: на максимально швидкому закачуванні газу в німецькі ПСГ. Вони – найпотужніші у всьому Євросоюзі та здатні покрити приблизно чверть річного споживання газу ФРН.

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"Сьогодні" раніше вже розповідали, чому у Міністерстві енергетики України вважають ситуацію з турбіною новим способом шантажу Європи з боку РФ. Також ми писали, чому "Північний потік – 1" потрібно негайно зупинити.

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