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Бажають заробляти: Росія знайшла покупця на свої газ та нафту

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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13 травня, 19:59
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Представник Талібану вже повідомив про подробиці переговорів
Росія домовляється з Талібаном про постачання нафти та газу
Росія домовляється з Талібаном про постачання нафти та газу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росія вже шукає нових покупців на свої енергоносії серед представників радикального руху ісламізму "Талібан". Країна-терорист хоче продавати до Афганістану газ і нафту.

Про переговори повідомляє російське видання Коммерсант.

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За словами тимчасового повіреного у справах Афганістану від сформованого "Талібаном" уряду Джамала Насіра Гарвала, країна хоче співпрацювати з Росією на умовах інвестицій.

"Ми зацікавлені у закупках палива, газу, це те, чого потребує наша країна насамперед", – розповів Насір Гарвал російським журналістам.

Він також заявив, що керівництво Афганістану хоче підписати "конкретні угоди" про постачання з Росії.

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При цьому транспортування енергоносіїв до країни, якою зараз керує терористична організація, можливе лише газопроводом TAPI.

Об'єкт ще будується, його планували запустити 2017 року, але не вдалося через війну. "Талібан" після приходу до влади висловився за продовження проєкту. Потужність "труби" досягне 30 млрд. кубометрів природного газу на рік.

Росія погрожує відключити газ Європі

Фінляндія та Росія можуть припинити транспортування блакитного палива до європейських країн. За попередньою інформацією, це може статися 21 травня – наступного дня після закінчення встановленого росіянами терміну для відповіді на їхню вимогу оплачувати паливо в рублях.

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Уряд та компанії Фінляндії припускають також, що РФ може відключити від свого газу й інші країни ЄС, які не захочуть виконувати умови Кремля.

Раніше ми писали про Болгарію, яка знайшла нового постачальника газу після того, як Росія перекрила країні постачання свого блакитного палива, і писали як Газпром та Роскосмос обходять західні санкції.

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