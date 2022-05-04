Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
💥 Ракетний обстріл 3 травня ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Індія пішла на шантаж РФ — чи виконає умови агресор

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 травня, 17:50
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Індія шантажує Росію і вимагає виконати її умови, натомість у РФ іншого виходу і не буде
Індія висунула свої вимоги на переговорах з представниками РФ
Індія висунула свої вимоги на переговорах з представниками РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На переговорах з Москвою представники індійської сторони заявили, що їхня країна хоче купувати російську нафту Urals за ціною нижчою 70 доларів за барель. Тобто отримати ще більшу знижку, ніж РФ вже запропонувала.

Про це пише Bloomberg.

Реклама

Таким чином Індія намагається компенсувати додаткові витрати, пов'язані з купівлею нафти з Росії на тлі загострення геополітичної ситуації та зростання санкційного тиску.

Зауважимо, що Індія – одна з небагатьох країн, які поки що не відмовилися від імпорту російської нафти.

"Державні та приватні нафтопереробні підприємства третього найбільшого імпортера нафти у світі купили понад 40 мільйонів барелів російської нафти з моменту вторгнення РФ в Україну наприкінці лютого. Це на 20% більше, ніж поставки Росії в Індію за весь 2021 рік", — повідомляють джерела агентства.

Реклама

Підкупили Індію знижками

Нагадаємо, що після того як "Роснефть" втратила західних покупців через санкції, вона веде переговори з індійськими та китайськими компаніями про постачання сировини. Йдеться про шестимісячну угоду з РФ на імпорт 6 млн барелів нафти на місяць з опціоном на купівлю ще 3 млн барелів.

Наразі переговори з "Роснефтью" ведуть такі провідні індійські компанії:

  • Indian Oil;
  • Bharat Petroleum;
  • Hindustan Petroleum.

Дві останні очікуватимуть щомісячного імпорту (з червня ) у розмірі 4 млн барелів та 3 млн барелів відповідно.

Реклама

Нагадаємо, що віцеканцлер та міністр економіки ФРН Роберт Хабек заявив, що Німеччина не блокуватиме ембарго ЄС на нафту з Росії. Про це він повідомив у інтерв'ю каналу ZDF.

Раніше ми розповідали, чому російські експерти називають свою нафту токсичною.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Ф'ючерси
Скільки коштує нафта
Green energy
Прорив у зеленій енергетиці
Рейтинг
Енергетичні гіганти
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудівська Аравія) Saudi Aramco (Саудівська Аравія)
3
BP (Велика Британія) BP (Велика Британія)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Велика Британія) Royal Dutch Shell (Велика Британія)
Хто отримає вигоду від війни
Всередині світу Зеленського
Як вам нова обкладинка Time?
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
Чорне золото
Як ембарго на нафту змінить життя росіян
Читати
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
37,84
36,04
40,65
30,98
-
36,09
40,65
30,37
-
36,00
40,59
30,00
-
-
42,68
-
-
36,04
40,65
30,97
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти