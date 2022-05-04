Індія пішла на шантаж РФ — чи виконає умови агресор

Індія шантажує Росію і вимагає виконати її умови, натомість у РФ іншого виходу і не буде

Індія висунула свої вимоги на переговорах з представниками РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На переговорах з Москвою представники індійської сторони заявили, що їхня країна хоче купувати російську нафту Urals за ціною нижчою 70 доларів за барель. Тобто отримати ще більшу знижку, ніж РФ вже запропонувала.

Про це пише Bloomberg.

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Таким чином Індія намагається компенсувати додаткові витрати, пов'язані з купівлею нафти з Росії на тлі загострення геополітичної ситуації та зростання санкційного тиску.

Зауважимо, що Індія – одна з небагатьох країн, які поки що не відмовилися від імпорту російської нафти.

"Державні та приватні нафтопереробні підприємства третього найбільшого імпортера нафти у світі купили понад 40 мільйонів барелів російської нафти з моменту вторгнення РФ в Україну наприкінці лютого. Це на 20% більше, ніж поставки Росії в Індію за весь 2021 рік", — повідомляють джерела агентства.

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Підкупили Індію знижками

Нагадаємо, що після того як "Роснефть" втратила західних покупців через санкції, вона веде переговори з індійськими та китайськими компаніями про постачання сировини. Йдеться про шестимісячну угоду з РФ на імпорт 6 млн барелів нафти на місяць з опціоном на купівлю ще 3 млн барелів.

Наразі переговори з "Роснефтью" ведуть такі провідні індійські компанії:

Indian Oil;

Bharat Petroleum;

Hindustan Petroleum.

Дві останні очікуватимуть щомісячного імпорту (з червня ) у розмірі 4 млн барелів та 3 млн барелів відповідно.

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Нагадаємо, що віцеканцлер та міністр економіки ФРН Роберт Хабек заявив, що Німеччина не блокуватиме ембарго ЄС на нафту з Росії. Про це він повідомив у інтерв'ю каналу ZDF.

Раніше ми розповідали, чому російські експерти називають свою нафту токсичною.