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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Іранський сценарій – утопія? Чи зможе РФ видобувати нафту у повній ізоляції

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні Андрій Гаценко Андрій Гаценко Провідний редактор Гроші Сьогодні
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10 березня, 19:04
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Розповідаємо, у чому особливість Росії та Ірану та чи зможе агресор повторити іранський сценарій
Чи вдасться Росії іранський сценарій - експерт
Чи вдасться Росії іранський сценарій - експерт / Фото: Колаж: Сьогодні

Коли західні партнери почали вводити санкції, які руйнують та ізолюють російську економіку від усього світу, у пресі агресора стали розмірковувати про досвід Ірану, який вже 40 років живе під санкціями.

Чи зможе РФ повторити іранський сценарій і чи таким райдужним буде це життя, сьогодні розбиралися з експертами.

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За словами економіста Олексія Куща, порівнювати Іран та Росію важко, оскільки у них зовсім різні масштаби економіки.

"Замінити іранські нафту та газ на світовому ринку досить просто – обсяги там не надто великі. Водночас без постачань із РФ збалансувати енергоринок складніше, тому перекрити газовий та нафтовий крани Москві буде складніше", – економіст.

Кущ вважає, що в РФ швидше за все націоналізують активи іноземних інвесторів, які покинуть країну, і на їхньому обладнанні видобуватимуть нафту та газ.

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Іран перейшов на продаж своїх енергоресурсів за сірими схемами з величезними знижками для посередників або обміну на інші товари.

Однак є одна кардинальна відмінність Росії від Ірану – майже всі енергоресурси РФ знаходяться у Сибіру.

Це означає, що в Ірані можна видобувати нафту та газ за технологіями 50-річної давності, а в Росії – просто неможливо.

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"Для України найбільша проблема полягає в тому, що санкції Заходу вводитимуться не одразу всіма країнами, а в міру того, як знаходитимуть заміну російським енергоресурсам. Думаю, що цей процес може розтягнутися до кінця року, після чого вони дадуть повномасштабний ефект і у РФ почнеться глобальна економічна криза", – каже експерт.

Заборона імпорту нафти

8 березня США запровадили заборону на імпорт будь-яких енергоресурсів із РФ, зокрема – газу, нафти та вугілля.

За словами президента Байдена, це завдасть удару по головній економічній артерії Кремля. Слідом за США про відмову від російської нафти заявила Великобританія.

Однак, ця країна не збирається припиняти імпорт негайно, а планує відмовитися від сировини до кінця року.

"Сьогодні" також писали, чому Євросоюз не може прямо зараз злізти з газової голки РФ і розповідали, який ще нафтогазовий гігант відмовився від російської нафти.

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