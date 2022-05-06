"Історична помилка" для світу? Чому Угорщина не підтримала нафтове ембарго проти РФ

Угорщина заявила, що запровадження шостого пакету санкцій підірве економічну безпеку країни

Премʼєр країни Віктор Орбан прирівняв санкції до атомної бомби / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Угорщина не підтримує шостий пакет санкцій проти РФ, називає його "історичною помилкою" і переконує, що він підірве економіку європейської країни. А в додаток до всього, запровадження санкцій спричинить подальше зростання цін на енергоресурси.

Про це премʼєр країни Віктор Орбан написав у листі до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, повідомляє Financial Times.

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Він також зазначив, що Угорщині доведеться модернізувати альтернативну інфраструктуру постачання та повністю реорганізувати нафтопереробні потужності країни, а для цього потрібні чималі інвестиції, які, за його словами, "не можуть бути профінансовані на ринковій основі".

"Ні Угорщина, ні Євросоюз в цілому не готові вжити і реалізувати заходи, запропоновані Комісією. Через санкції національні ресурси повинні бути перерозподілені на надлишкові інвестиції в корисні копалини – а ЄС матиме достатньо фінансування для нас лише на папері", – написав Орбан.

За його словами, якщо Єврокомісія наполягатиме на прийнятті своєї пропозиції щодо запровадження нафтового ембарго проти Росії, то "їй доведеться нести повну відповідальність за історичний провал європейської інтеграції".

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Що включає в себе шостий пакет санкцій?

Шостий пакет обмежень передбачає додання до списку підсанкційних осіб високопоставлених військових і чиновників з РФ, які вчинили воєнні злочини в Бучі й відповідальні за облогу Маріуполя.

Серед інших важливих кроків – "десвіфтизація" Сбербанку, який є найбільшим банком Росії та тримає 37% банківського сектора. Під удар потраплять ще два великі російські банки, важливі для фінансової системи агресора – їх усіх відключать від системи SWIFT.

Проти трьох великих державних мовників Росії також введуть обмеження. Вони більше не зможуть поширювати свій контент у будь-якій формі в ЄС.

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Останнім і найважливішим елементом нового пакета санкцій є відмова від російської нафти. Урсула фон дер Ляєн наголосила, що це буде нелегко для країн Європи, але над цим потрібно працювати.

Раніше ми писали, що Польща пропонує Євросоюзу проєкт із "дерусифікації", яким передбачається впровадження спеціального податку на енергоресурси з РФ.

Також ми повідомляли, які збитки будуть у нафтогазового гіганта Shell.