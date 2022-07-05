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Історично високі ціни: як війна РФ проти України спустошує європейські гаманці

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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5 липня, 15:09
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Розповідаємо, що сталося з цінами на електроенергію в Європі та чим це спричинено
Ціни на електроенергію в Європі рекордно зросли
Ціни на електроенергію в Європі рекордно зросли / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну світ почав відмовлятися від кривавих ресурсів російського агресора. Разом з тим на газ та електроенергію почали різко зростати ціни. Так, вартість електроенергії в Європі встановила історичний рекорд.

Скільки тепер коштує ресурс, та що відбувається на цьому ринку, розповіли Financial Times.

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Все сколихнула російсько-українська війна

У понеділок, 4 липня, на торгах найвищих котирувань досягли німецькі контракти на електроенергію з поставкою наступного року. Вона вважається ринковим еталоном, і ціна на неї зросла на 13% до 325 євро за МВт-год.

Попередній рекорд був встановлений у грудні. У виданні додають, що від початку року аналогічний контракт у Франції подвоївся до 366 євро за МВт-год.

Одна з основних причин, чому ціни на електроенергію в ЄС ростуть, – газ. Блакитне паливо використовується для виробництва електроенергії, і також виросло в ціні до понад 1 800 дол. за тисячу куб. м. після початку повномасштабної війни в Україні. Якщо порівнювати з минулим роком, то через скорочення поставок ресурсу від російського "Газпрому", газ в ЄС подорожчав у чотири рази.

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Також вагомою причиною погіршення ситуації з цінами є проблеми з обслуговуванням великої кількості атомних станцій Франції. Ідеться про те, що сусідні країни спалюють додатковий газ для виробництва електроенергії для Франції. А тим часом їм самим потрібно запасатися блакитним паливом на майбутній опалювальний сезон.

Вільям Пек, аналітик ринку електроенергії в аналітичній фірмі ICIS, вважає, що високі ціни на електроенергію свідчать про те, що трейдери дедалі частіше прогнозують обмежені поставки газу терміном щонайменше рік.

"Газ мав недостатні інвестиції в нову виробничу інфраструктуру під час пандемії, проте попит повернувся швидше, ніж люди очікували. Ціни почали рости рік тому. Російсько-українська війна сколихнула все", – пояснив експерт.

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Він додав, що попит на газ через ціну вже знижується. Наприклад, в Німеччині за останні чотири місяці, якщо порівнювати з минулим роком, попит впав на 5%.

Що чекає на Європу цієї зими

Раніше "Сьогодні" розповідали, що російський "Газпром" намагається зірвати підготовку до опалювального сезону. Навіть якщо зима виявиться теплою, росіяни будуть регулярно обмежувати постачання до максимально дискомфортного рівня.

І найгірше, що може статися, – повне відключення Євросоюзу від російського газу, однак вдарить це не лише по ЄС. Так і Росія втратить свій потужний важіль впливу, і це може боляче вдарити по "Газпрому", який і без цього страждає від укріплення курсу рубля.

Ми також писали про те, що "Газпром" може втратити сховище газу в Європі, і як нове рішення "Великої сімки" вдарить по можливості Кремля фінансувати війну.

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