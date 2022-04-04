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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Через війну в Україні: мільярдне будівництво заводу СПГ в Росії опинилося під питанням

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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4 квітня, 18:29
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Одна з найбільших нафтових корпорацій у світі не захотіла співпрацювати з агресором
Американська корпорація заморозила масштабний проєкт на Сахаліні
Американська корпорація заморозила масштабний проєкт на Сахаліні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Американська нафтова компанія ExxonMobil заморозила проєкт "Далекосхідний СПГ" в Росії.

Як повідомив "Інтерфакс", у Хабаровському краї планували збудувати завод із виробництва зрідженого природного газу.

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Інвестували в будівництво ExxonMobil у рамках проєкту "Сахалін-1" з "Роснафтою". У порту Де-Кастрі мали організувати термінал, куди по трубі з Сахаліна доставляли б ресурси.

Через війну в Україні, американці не захотіли давати більше грошей на реалізацію задуманого й можуть взагалі відмовитися від об’єктів з видобутку нафти в Росії.

Масштабний проєкт

Губернатор Хабаровського краю Михайло Дегтярьов обурився "політичному" рішенню компанії. Мовляв, вони самі собі "стріляють в ногу", бо є і трудові ресурси, й інвестиції для початку реалізації "Далекосхідного СПГ".

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Дочірня компанія ExxonMobil – Exxon Neftegaz Limited до початку війни навіть почала передпроєктні роботи:

  • оголосила тендер з пошуку підрядника;
  • шукала експертів для оцінки будматеріалів;
  • намагалася знайти виробників залізобетонних матеріалів.

"Далекосхідний СПГ", за попередніми оцінками, мав виготовляти 6,2 мільйона тонн зрідженого газу щороку. У такий спосіб мали намір монетизувати запаси ресурсу довкола Сахаліну. Загалом у родовищах є 307 млн тонн нафти і 485 млрд кубометрів природного газу.

Вартість проєкту оцінили в 4,2 мільярда доларів, реалізувати його мали до 2028 року. Частка ExxonMobil у "Сахалін-1" становила 30%, ще стільки ж мала інвестувати японська SODECO, 20% – "Роснафта" і ще 20% – індійська ONGC.

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Відмова від співпраці з Росією

Від початку російського вторгнення в Україну, світові гіганти й відомі міжнародні бренди один за одним виходять з ринку РФ та відмовляються співпрацювати з агресором. Заморожують і проєкти в різних сферах на мільйони й мільярди доларів.

Хакерська група Anonymous "допомагає" ухвалити рішення компаніям, які не захотіли вийти з Росії після 24 лютого. У країні продовжує працювати майже 50 компаній зі світовим іменем.

Нещодавно до офісів "дочки" "Газпрому" в Німеччині увірвалися з обшуками. Компанію підозрюють у спекуляціях з цінами на блакитне паливо та створенням енергетичної кризи в регіоні. Опісля російський монополіст відмовився від своїх активів, тож німці зараз намагаються знайти покупця.

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