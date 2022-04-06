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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Як заплатити за світло під час війни в Україні – ТОП-3 способи

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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6 квітня, 14:55
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Розповідаємо про найпростіші способи оплатити рахунок за електроенергію під час війни
Найбезпечніші способи заплатити за світло
Найбезпечніші способи заплатити за світло / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Під час війни сплачувати за комунальні послуги – дуже важливо, оскільки це допомагає економіці країни та комунальним працівникам, які забезпечують українців усім необхідним навіть у гарячих точках.

"Сьогодні" розповідають, як безпечно оплатити рахунок за електроенергію і передати показання лічильника.

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Через банк

Під час війни не всі отримують паперові платіжки за електроенергію, тож побутовий споживач може звернутись у відділення, де касиру потрібно назвати особовий рахунок, адресу, ПІБ власника, а реквізити постачальника можна взяти з рахунків за попередні місяці.

Тоді ви можете дізнатись суму, яку вам нарахували за місяць, й одразу оплатити квитанцію.

Через онлайн-сервіси YASNO

Якщо вас обслуговує компанія YASNO, яка працює у Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях, ви можете зробити все через особистий кабінет.

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Також компанія має мобільний додаток, viber-бот YASNO-online, де ви можете отримувати електронні рахунки за світло.

Онлайн-сервіси

Оплатити не лише електроенергію, але й інші комунальні послуги можна за допомогою спеціальних онлайн сервісів та інтернет-банкінгів:

  • Приват24;
  • Monobank (мобільний застосунок);
  • Portmone;
  • iPay;
  • EasyPay.

У таких застосунках ви побачите суму нарахувань автоматично, коли введете особовий рахунок.

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Передати показання лічильників можна також онлайн. У кожній області є спеціальний сайт або навіть чат-бот у соцмережах.

Ось приклади для киян та мешканців Тернополя.

Компенсація за комуналку

Люди, які прихистили у себе переселенців, можуть отримати від держави компенсацію на оплату комунальних послуг у розмірі 450 грн за кожну особу.

Щоб отримати гроші, треба оформити виплату, можна через волонтерський проєкт "Прихисток", а інформацію про кількість людей та час їхнього проживання в квартирі чи будинку потрібно подавати до 5 числа кожного місяця.

"Сьогодні" також писали, у якому місті повністю скасували оплату комуналки, й розповідали, чи заберуть субсидію, якщо не платити за комунальні послуги під час війни.

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