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Канада збирається повернути РФ турбіну від "Північного потоку" – що робитиме Україна

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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8 липня, 12:52
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Розповідаємо, яке рішення щодо турбіни вже прийняла влада Канади і чому
Канада збирається повернути РФ турбіну від "Північного потоку"
Канада збирається повернути РФ турбіну від "Північного потоку" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україна вимагає від Канади не повертати турбіну для російського обхідного газопроводу "Північний потік-1" після ремонту.

Про це повідомляє британська агенція Reuters з посиланням на джерело в українському Міністерстві енергетики.

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У цьому випадку наша країна посилається на санкції, а в агентстві зазначають, що рішення про повернення вже було ухвалено, щоб у Москви не було приводу для скорочення постачання газу до Німеччини.

"Санкції забороняють передачу будь-якого обладнання, пов'язаного з газом. Якщо, не дай Боже, це рішення буде схвалено, ми, безперечно, звернемося до наших європейських колег із закликом переглянути їхній підхід. Бо якщо країни не виконують узгоджених ними рішень про санкції, то як можна говорити про солідарність?" – заявив співрозмовник Reuters.

За словами джерела, Україні відомо, що Канада хоче повернути турбіну й рішення вже ухвалено.

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Також нагадаємо, що 7 липня міністр економіки ФРН Роберт Хабек попросив повернути газоперекачувальні агрегати для "Північного потоку-1", пославшись на те, що цей газопровід критично важливий Берліну, щоб заповнити газові сховища.

Він також запропонував передати турбіни не Росії, а Німеччині, якщо справа "у юридичному питанні".

"Якщо канадці ухвалять рішення про передачу турбіни, неважливо, "Газпрому" чи Німеччині, щоб вона передала її далі, це буде прецедент, коли дві країни G7 обійдуть санкції проти Росії", — кажуть в українському Міністерстві енергетики.

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"Газпром" втрачає підземне сховище в ЄС

Влада Австрії прийняла рішення відібрати у російського монополіста сховище блакитного палива у місті Хайдах.

Міністр енергетики Леонора Гесслер заявила, що це критична інфраструктура, яка потрібна країні зараз під час такої кризи. Це ПСГ є найбільшим в Австрії – на 2,8 млрд кубометрів газу.

Про те, як стала можливою така операція, читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, як "Газпром" намагається влаштувати найпотужнішу енергетичну кризу у Європі та розповідали, чому "Північний потік-1" потрібно негайно зупинити.

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