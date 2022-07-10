Канада поверне Німеччині турбіну "Північного потоку"

У Німеччині активували режим тривоги через скорочення запасів та постачання газу

Канада поверне Німеччині відремонтовану турбіну. Колаж "Сьогодні"

Канада погодилася передати Німеччині турбіну Siemens, необхідну для відновлення повноцінної роботи російського газопроводу "Північний потік".

Про це пише Bloomberg.

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Міністр природних ресурсів Канади Джонатан Уїлкінсон заявив, що дозвіл на експорт був виданий після обговорень з "нашими європейськими друзями та союзниками", а також з Міжнародним енергетичним агентством.

"Канада видасть обмежений за часом та відкликаний дозвіл Siemens Canada на повернення відремонтованих турбін до Німеччини", – йдеться у заяві.

Раніше німецькі чиновники закликали Канаду знайти спосіб повернути турбіну, побоюючись, що Росія використовує цю проблему як привід для закриття "Північного потоку" і позбавить Німеччину здатності заповнити свої резервуари для зберігання газу перед зимою.

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"Газпром" втрачає підземне сховище в ЄС

Влада Австрії прийняла рішення відібрати у російського монополіста сховище блакитного палива у місті Хайдах.

Міністр енергетики Леонора Гесслер заявила, що це критична інфраструктура, яка потрібна країні зараз під час такої кризи. Це ПСГ є найбільшим в Австрії – на 2,8 млрд. кубометрів газу.

Про те, як стала можливою така операція, читайте у нашому матеріалі .

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"Сьогодні" раніше писали, як "Газпром" намагається влаштувати найпотужніша енергетична криза у Європі, і розповідали, чому "Північний потік-1" слід негайно зупинити .