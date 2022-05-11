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Коли на Київщині повністю відновлять світло: у ДТЕК назвали терміни

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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11 травня, 13:28
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У ДТЕК розповіли, коли повернуть світло усім абонентам у Київській області
Коли на Київщині повністю відновлять світло
Коли на Київщині повністю відновлять світло / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова вже відновили електропостачання 140 тис. будинків у звільнених від російських окупантів містах і селах Київської області, що становить понад 90% всіх знеструмлених споживачів.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі національного телемарафону.

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"Після 3 квітня, коли ми почали відновлювати роботи, вже відновили світло майже 140 тисячам споживачів. Це більш ніж 90% від тих, які були знеструмлені через окупацію", – сказав він.

Сахарук повідомив, що ДТЕК закінчить відновлення електропостачання на Київщині до середини травня.

Також він додав, що зараз на Донеччині складна ситуація, і без світла знаходяться майже 300 тис. споживачів у 250 населених пунктах.

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"На жаль, ми виконуємо роботи, і вони постійно, скажімо так, йдуть на повтор. Ми 90 тисяч заживили за тиждень, і 90 тисяч знову знеструмлені. І так щодня. Люди працюють без вихідних, щоб відновлювати світло мешканцям Донеччини", – підсумував Сахарук.

Нагадаємо, енергетики ДТЕК допомагають Укрзалізниці відновлювати електричні мережі у Львівській та Київській областях, які зазнають ракетних ударів з боку російських окупантів. Задіяно 6 бригад та 5 одиниць техніки з ДТЕК Одеські та Дніпровські електромережі.

Раніше ми розповідали, що з початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну енергетики працюють в областях, де тривають бойові дії. Наприклад, після обстрілів ремонтні бригади відновлюють об'єкти, щоб місцеві жителі були забезпечені світлом.

Також ми писали, скільки електроенергії під час війни виробили українські ТЕС.

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