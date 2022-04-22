Компанії зі списку Stop Bloody Energy почали виходити з російського бізнесу

Розповідаємо про перші результати проекту, який запустили українські енергетики

З Росією припиняють співпрацю світові енергокомпанії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Іноземні компанії, які потрапили до списку на сайті українського проєкту Stop Bloody Energy, почали виходити з російського бізнесу та припиняють співпрацю з Росією.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова, яка є одним з ініціаторів проєкту.

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"Ряд корпорацій, які були опубліковані на сайті, де вказані компанії, які беруть участь у торгівлі енергоносіями та у виробництві енергоносіїв у Росії, це найбільші трейдери, найбільші технічні компанії, найбільші постачальники обладнання – йдуть з російського ринку", – повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

За його словами, Росія отримує близько 1 млрд доларів кожного дня завдяки торгівлі енергоресурсами, що дозволяє їй купувати та виробляти велику кількість воєнної техніки. Більшу частину доходів країна-агресор отримує завдяки продажу нафти.

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"Тому я дуже сподіваюся, що шостий пакет санкцій включатиме заборону на купівлю нафти – це ключове. Я дуже сподіваюся, що наша ініціатива допоможе в цьому", – додав Сахарук.

Хто працює з РФ

Нещодавно на сайті проєкту Stop Bloody Energy був розширений перелік іноземних компаній, які попри агресію Росії проти України продовжують працювати з російськими енергетичними компаніями.

Серед них, зокрема, 8 японських компаній, які займаються видобутком та торгівлею газом, а також південнокорейська Kogas — найбільший у світі імпортер LNG.

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Раніше ми розповідали, навіщо був створений проект Stop Bloody Energy, і писали, що українські енергетики звертались до світової бізнес-спільноти з відкритим листом, в якому вони закликали світ відмовитись від купівлі російських енергоресурсів та припинити будь-яке постачання в Росію комплектуючих та технологій для паливно-енергетичної