Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Компанії зі списку Stop Bloody Energy почали виходити з російського бізнесу

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 квітня, 14:51
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо про перші результати проекту, який запустили українські енергетики
З Росією припиняють співпрацю світові енергокомпанії
З Росією припиняють співпрацю світові енергокомпанії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Іноземні компанії, які потрапили до списку на сайті українського проєкту Stop Bloody Energy, почали виходити з російського бізнесу та припиняють співпрацю з Росією.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова, яка є одним з ініціаторів проєкту.

Реклама

"Ряд корпорацій, які були опубліковані на сайті, де вказані компанії, які беруть участь у торгівлі енергоносіями та у виробництві енергоносіїв у Росії, це найбільші трейдери, найбільші технічні компанії, найбільші постачальники обладнання – йдуть з російського ринку", – повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

За його словами, Росія отримує близько 1 млрд доларів кожного дня завдяки торгівлі енергоресурсами, що дозволяє їй купувати та виробляти велику кількість воєнної техніки. Більшу частину доходів країна-агресор отримує завдяки продажу нафти.

Реклама

"Тому я дуже сподіваюся, що шостий пакет санкцій включатиме заборону на купівлю нафти – це ключове. Я дуже сподіваюся, що наша ініціатива допоможе в цьому", – додав Сахарук.

Хто працює з РФ

Нещодавно на сайті проєкту Stop Bloody Energy був розширений перелік іноземних компаній, які попри агресію Росії проти України продовжують працювати з російськими енергетичними компаніями.

Серед них, зокрема, 8 японських компаній, які займаються видобутком та торгівлею газом, а також південнокорейська Kogas — найбільший у світі імпортер LNG.

Реклама

Раніше ми розповідали, навіщо був створений проект Stop Bloody Energy, і писали, що українські енергетики звертались до світової бізнес-спільноти з відкритим листом, в якому вони закликали світ відмовитись від купівлі російських енергоресурсів та припинити будь-яке постачання в Росію комплектуючих та технологій для паливно-енергетичної

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Green energy
Зелена трансформація України
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Удар по агресору
Нові санкції ЄС
Фінансовий ринок
Скільки небанківських установ в Україні
1
Фінансові компанії Фінансові компанії
894
2
Кредитні спілки Кредитні спілки
205
3
Ломбарди Ломбарди
197
4
Страховики Страховики
145
5
Лізингові компанії Лізингові компанії
110
6
Колекторські компанії Колекторські компанії
67
7
Страхові брокери Страхові брокери
64
Як зачищають ринок
Цитата дня

Повернення депортованих у Росію українців буде ще однією війною – війною за наших громадян.

Цитата на segodnya.ua
Михайло Подоляк Радник керівника Офісу президента
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Чорне золото
Байден зруйнував плани Кремля
Нові ціни на нафту
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
Надійний тил
Допомогти Героям!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,50
34,00
37,50
28,27
35,56
33,86
39,47
29,72
35,56
33,86
37,65
29,50
-
33,79
37,40
28,29
-
32,49
39,49
29,48
-
-
-
28,98
-
-
-
30,48
-
33,86
37,65
29,97
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
28,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти