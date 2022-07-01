Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Обстріл Одещини 🐍 Зміїний звільнили! 🙏 Доля захисників "Азовсталі" Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Кінця поки що не видно? Що відбувається зі здобиччю нафти в РФ

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 липня, 10:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Влада РФ заявляє про відновлення видобутку чорного золота до довоєнного рівня, незважаючи на санкції та війну
Видобуток нафти в РФ вийшов на довоєнний рівень
Видобуток нафти в РФ вийшов на довоєнний рівень / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через ембарго на російську нафту багато держав відмовляються від купівлі енергоресурсів агресора. Проте у Кремлі впевнено заявляють, що видобуток нафти відновився до довоєнного рівня.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Реклама

Так, за словами віце-прем'єра РФ Олександра Новака, у червні 2022 року в країні видобували 9,9 млн бар. чорного золота на добу.

"У червні практично вийшли на рівень лютого. Тоді ми видобували 10,2 млн б/д, у березні-квітні знижували приблизно до 9 млн б/д. Зараз, у червні, в середньому маємо 9,9 млн б/д", – сказав чиновник.

Він також упевнений, що влітку Росії повернуть квоти на видобуток нафти в рамках угоди з ОПЕК+.

Реклама

"Роль Росії у дії угоди буде однією з ключових, як і раніше було" , – наголосив Новак.

За даними ОПЕК, Росія може видобувати в липні 0,833 млн барелів нафти на добу, у серпні – 11 млн б/д. Таким чином, у Кремлі РФ розраховують збільшити видобуток нафти влітку більш ніж на 1 млн. б/д.

Що з цінами на нафту?

Вартість нафти демонструє зниження першого дня липня. Основна причина – побоювання з приводу рецесії, що призводить до зниження фондових індексів третій тиждень поспіль.

Реклама

Так, фючерси на нафту марки Brent, дані Investing, станом на 1 липня 8:36 за київським часом подешевшали на 0,22% — до 108,79 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту марки WTI з постачанням у серпні подешевшали на 0,44% до 105,27 доларів за барель.

Раніше "Сьогодні" розповідали, хто купує російську нафту у рекордних обсягах, і писали, що у Туреччині знайшли запаси нафти на 1 млрд дол.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Комуналка
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
🚘 Актуалка для власників авто
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Аналіз
Матеріальні втрати економіки (млн $)
1
Житлові будинки Житлові будинки
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активи підприємств Активи підприємств
11 499
4
Цивільні аеропорти Цивільні аеропорти
6 817
5
Залізнична інфраструктура Залізнична інфраструктура
2 672
6
Мости Мости
1 692
7
Навчальні заклади Навчальні заклади
1 621
8
Заклади охорони здоров'‎я Заклади охорони здоров'‎я
1 147
9
Земельний фонд Земельний фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все про збитки
Просвіщайся
Мова грошей
Інфляція – показник, що демонструє, як протягом певного часу змінилися ціни та тарифи на товари та послуги. Інфляція знижує купівельну спроможність грошей. Тобто, щоб придбати той самий товар, нам доводиться витрачати більші суми.
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПУМБ ПУМБ
35.2/35.7
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.3/35.7
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.3/35.65
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.4/36.0
5
Укрексімбанк Укрексімбанк
35.3/35.8
6
Укргазбанк Укргазбанк
34.9/35.7
7
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.0/35.5
8
Універсал Банк Універсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.75/35.25
Як не втратити гроші💰
Green energy 🍀
У Китаї випробували унікальну технологію
Читати
Торгівля
Найбільші партнери США (млрд)
1
Канада Канада
$664,8
2
Мексика Мексика
$661,2
3
Китай Китай
$657,5
4
Японія Японія
$210,1
5
Німеччина Німеччина
$200,4
6
Південна Корея Південна Корея
$160,8
7
Британія Британія
$117,9
8
Тайвань Тайвань
$114
9
Індія Індія
$113,4
10
В'єтнам В'єтнам
$112,8
Більше
Енергоринок
Як ЄС розриває зв'язки із РФ👇
Читати
Американські гірки
Долар на чорному ринку
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,40 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Вибір українців
Які авто привозять з закордону
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Більше про вживані авто
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
50,00
55,00
-
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,00
55,00
-

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти