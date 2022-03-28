Незабаром кінець? Експорт нафти із РФ різко скоротився

Хоча явні заборони на імпорт російської нафти запровадили лише США та Великобританія

У Росії скорочується експорт нафти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Санкції проти Росії за війну в Україні продовжують знищувати економіку країни агресора. Так, з 17 по 23 березня експорт нафти з РФ скоротився більш ніж на чверть проти попереднього тижня.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Показники експорту почали знижуватися відразу після того, як багато країн-споживачів російської нафти почали шукати інших партнерів, через напад РФ на Україну.

Як свідчать дані інформагенства, в середньому за добу постачання до Росії трималося на рівні 495 300 тис/т. Це на 26,4% менше, ніж тижнем раніше.

"Різке зниження сталося, коли Росія зіткнулася з прагненням багатьох з її звичайних споживачів знайти альтернативні джерела енергії після вторгнення в Україну", – йдеться у повідомленні.

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Такий рівень постачання еквівалентний приблизно 3,63 мільйона барелів на день.

Хто й досі купує російську нафту?

До переліку основних споживачів нафти з Росії входять такі підприємства:

болгарський Neftochim Burgas, що належить "Лукойлу";

німецький Miro, яким частково володіє "Роснефть";

німецький Pck Schwedt, 54% якого володіє "Роснефть";

німецька Leuna, якою володіє TotalEnergies;

грецька Hellenic Petroleum;

італійський ISAB, що належить "Лукойлу";

угорська нафтова група MOL;

польський PKN Orlen, який готується припинити співпрацю з РФ;

датський Zeeland Refinery, що частково належить "Лукойлу";

нідерландський Rotterdam Refinery;

індійський Hindustan Petroleum;

індійський Indian Oil.

Нагадаємо, що українські енергетики закликали західні країни якнайшвидше відмовилися від покупок російських нафти і газу. Також ми розповідали, що на світовому ринку продовжує дорожчати нафту .