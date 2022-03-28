Незабаром кінець? Експорт нафти із РФ різко скоротився

Санкції проти Росії за війну в Україні продовжують знищувати економіку країни агресора. Так, з 17 по 23 березня експорт нафти з РФ скоротився більш ніж на чверть проти попереднього тижня.
Про це повідомляє видання Bloomberg.
Показники експорту почали знижуватися відразу після того, як багато країн-споживачів російської нафти почали шукати інших партнерів, через напад РФ на Україну.
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Як свідчать дані інформагенства, в середньому за добу постачання до Росії трималося на рівні 495 300 тис/т. Це на 26,4% менше, ніж тижнем раніше.
"Різке зниження сталося, коли Росія зіткнулася з прагненням багатьох з її звичайних споживачів знайти альтернативні джерела енергії після вторгнення в Україну", – йдеться у повідомленні.
Такий рівень постачання еквівалентний приблизно 3,63 мільйона барелів на день.
Хто й досі купує російську нафту?
До переліку основних споживачів нафти з Росії входять такі підприємства:
- болгарський Neftochim Burgas, що належить "Лукойлу";
- німецький Miro, яким частково володіє "Роснефть";
- німецький Pck Schwedt, 54% якого володіє "Роснефть";
- німецька Leuna, якою володіє TotalEnergies;
- грецька Hellenic Petroleum;
- італійський ISAB, що належить "Лукойлу";
- угорська нафтова група MOL;
- польський PKN Orlen, який готується припинити співпрацю з РФ;
- датський Zeeland Refinery, що частково належить "Лукойлу";
- нідерландський Rotterdam Refinery;
- індійський Hindustan Petroleum;
- індійський Indian Oil.
Нагадаємо, що українські енергетики закликали західні країни якнайшвидше відмовилися від покупок російських нафти і газу. Також ми розповідали, що на світовому ринку продовжує дорожчати нафту .