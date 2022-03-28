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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Незабаром кінець? Експорт нафти із РФ різко скоротився

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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28 березня, 18:39
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Хоча явні заборони на імпорт російської нафти запровадили лише США та Великобританія
У Росії скорочується експорт нафти
У Росії скорочується експорт нафти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Санкції проти Росії за війну в Україні продовжують знищувати економіку країни агресора. Так, з 17 по 23 березня експорт нафти з РФ скоротився більш ніж на чверть проти попереднього тижня.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Показники експорту почали знижуватися відразу після того, як багато країн-споживачів російської нафти почали шукати інших партнерів, через напад РФ на Україну.

Як свідчать дані інформагенства, в середньому за добу постачання до Росії трималося на рівні 495 300 тис/т. Це на 26,4% менше, ніж тижнем раніше.

"Різке зниження сталося, коли Росія зіткнулася з прагненням багатьох з її звичайних споживачів знайти альтернативні джерела енергії після вторгнення в Україну", – йдеться у повідомленні.

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Такий рівень постачання еквівалентний приблизно 3,63 мільйона барелів на день.

Хто й досі купує російську нафту?

До переліку основних споживачів нафти з Росії входять такі підприємства:

  • болгарський Neftochim Burgas, що належить "Лукойлу";
  • німецький Miro, яким частково володіє "Роснефть";
  • німецький Pck Schwedt, 54% якого володіє "Роснефть";
  • німецька Leuna, якою володіє TotalEnergies;
  • грецька Hellenic Petroleum;
  • італійський ISAB, що належить "Лукойлу";
  • угорська нафтова група MOL;
  • польський PKN Orlen, який готується припинити співпрацю з РФ;
  • датський Zeeland Refinery, що частково належить "Лукойлу";
  • нідерландський Rotterdam Refinery;
  • індійський Hindustan Petroleum;
  • індійський Indian Oil.

Нагадаємо, що українські енергетики закликали західні країни якнайшвидше відмовилися від покупок російських нафти і газу. Також ми розповідали, що на світовому ринку продовжує дорожчати нафту .

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1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Цитата дня

Наша мета – жодної копійки до бюджету країни-агресора. Вже багато компаній підтримали Україну та йдуть з російського ринку. І я впевнений: ті, хто ще сумнівається, мають зробити правильний вибір. Не можна підтримувати військові злочини, неприпустимо торгувати з військовими злочинцями та заробляти на вбивствах мирних людей.

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