Крах "Газпрому" змінить все: на скільки монополіст важливий для Путіна

Експерт розповів, як крах газового монополіста може вдарити по Кремлю

Як "Газпром" утримує владу Путіна / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після нищівних західних санкцій постраждали багато великих російських компаній, які були візитівкою Кремля. Акції "Газпрому" у квітні впали на 20% порівняно з піковими значеннями березня.

"Сьогодні" поговорили з президентом Українського аналітичного центру Олександром Охріменком і дізналися, що буде з Росією, якщо перестане існувати "Газпром".

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За словами експерта, нафта та газ є основою економіки РФ, особливо блакитне паливо, яке практично монопольно видобуває "Газпром"

"На сьогоднішній момент практично вся влада Путіна будується на тому, що він узяв під контроль "Газпром". Так, де-юре він не володіє, а де-факто володіє і якщо "Газпром" впаде, то влада Путіна теж впаде", – переконаний Охріменко.

Справа в тому, що компанія є головним годувальником Кремля і, відповідно, Путіна та його оточення.

Чому дефолт не зупинить війну?

Раніше Олександр Охріменко розповів, що навіть повний крах економіки РФ не зупинить війну Путіна проти України.

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Не дивлячись на те, що економіка вже дуже страждає, Путіну все одно. За словами Охріменка, він навіть готовий буде відібрати пенсії або зарплати у бюджетників, щоб фінансувати вбивства українців.

Такої думки дотримується і фінансовий аналітик Олексій Лупоносов. Він переконаний, що війну можуть зупинити тільки бойові дії у відповідь.

"Сьогодні" також писали, як війною в Україні Путін знищує життя росіян і розповідали, чому всі так чекають енергетичного ембарго від Євросоюзу.