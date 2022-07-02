Кремль "пограбував" "Газпром": акціонери компанії залишилися ні з чим

А таких акціонерів у "Газпрому" налічується близько 500 тисяч

Акціонерів компанії залишили фактично ні з чим / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російський "Газпром" позбавив решту дрібних акціонерів (близько 500 тисяч) дивідендів. В буквальному сенсі рекордний прибуток компанії скерували до бюджету, підвищивши податки.

Про це повідомляє видання Meduza.

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За його інформацією, попри те, що таких акціонерів у "Газпрому" близько 500 тис, рішення ухвалював лише один — Росія, частка якої становить 50,2%. І план цього акціонера полягав у тому, аби отримати не просто свою частку дивідендів (більше ніж 620 мільярдів рублів), а всю їхню суму – у вигляді податків.

Раніше російська компанія не виплатила дивіденди за далекий 1998 рік, збитковий для себе. А за кризовий 2008-й компанія віддала акціонерам суму в 10 разів меншу, ніж роком раніше та роком пізніше.