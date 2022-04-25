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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Курс акцій "Газпрому" шукає нове дно – що відбувається з газовим монополістом

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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25 квітня, 18:07
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Розповідаємо, як виглядає динаміка акцій головної компанії країни агресора
Акції "Газпрому" продовжують падати
Акції "Газпрому" продовжують падати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Акції російської компанії "Газпром" у понеділок, 25 квітня, знову спікували вниз.

Про це свідчать дані торгів на біржі.

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Найнижчі значення були у 12 дні і склали всього 202 рублі, надвечір вони трохи піднялися (до 207 рублів), але все одно динаміка порівняно з попереднім днем – негативна.

Динаміка акцій "Газпрому"
Динаміка акцій "Газпрому" / Фото: Investing.com

Різкий обвал акцій газового гіганта стався під час нападу РФ на Україну. Тоді вони скотилися нижче 190 рублів, а березні різко виросли вище 250 рублів.

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Такий успіх довго не протримався і вже у квітні акції обвалилися на 20% порівняно з березневими піками.

Гарним знаком для компанії було б відновлення до 300 рублів, проте судячи з негативної динаміки, до цього ще дуже далеко.

Чи може "Газпром" зупинити транзит

Раніше президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко розповів "Сегодня", що зупинка транзиту через Україну не вигідна ні Україні, ні Росії.

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Тому прокачування блакитного палива продовжуватиметься до останнього, навіть за умов війни.

За словами Охріменка, "Газпром" зараз зовсім не в тому положенні, щоб шантажувати когось, як це було на початку опалювального сезону

Україна не може зупинити транзит газу з власної волі, вважає експерт, оскільки це зробить її винною стороною.

Зовсім інша річ, якщо транзит припиниться чи скоротиться за рішенням Євросоюзу, який поступово цурається російського газу.

"Сьогодні" також писали, на скільки "Газпром" важливий для путінського режиму і розповідали, чому всі так чекають енергетичного ембарго від Євросоюзу.

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Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
39,49
29,98
-
33,79
37,40
28,50
-
-
-
31,48
-
-
-
28,98
-
33,86
37,65
29,97
-
-
39,47
30,22
-
33,86
37,65
29,98
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
29,37
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