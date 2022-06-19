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Курс у нікуди? Як ембарго ЄС змінить вугільний ринок РФ

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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19 червня, 17:56
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У Росії побоюються тяжких наслідків від вугільного ембарго за війну в Україні
У Росії підрахували, що буде з експортом вугілля через ембарго
У Росії підрахували, що буде з експортом вугілля через ембарго / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Росії в 2022 році, через вугільне ембарго, якщо воно запрацює на повну силу, видобуток енергоресурсу може скоротитися на 17% порівняно з 2021 роком, а зниження експорту становитиме 30%.

Про це повідомляє Міністерство енергетики РФ.

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У звіті міністерства сказано, що коли стало відомо про те, що Європейський Союз вводить ембарго на роосійське вугілля, влада РФ вважала за можливе перенаправити експорт вугілля через морські порти в країни Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Але перший віце-прем'єр РФ Андрій Білоусов уже тоді заявляв, що обсяги вивезення вугілля з РФ трохи просіли. Так, за даними Міненерго, експорт вугілля лише у квітні 2022 року знизився на 20%.

Росія прийшла до тями?

Нещодавно глава Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна заявила, що ембарго щодо російської нафти серйозно послабить рубль і розжене інфляцію. Такі заяви на такому високому рівні пролунали вперше.

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За словами чиновниці, крім проблем із валютою, на РФ чекає значне скорочення імпорту (розвинені країни перестали продавати в Росію товари, постачати послуги та технології).

Раніше ми розповідали, яка країна продовжує нарощувати покупку дешевої російської нафти і вугілля, і писали, як ембарго на нафту та газ із РФ позначиться на гаманцях європейців.

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