Ліквідовують шкоду після окупантів: в Україні тривають роботи з відновлення світла

Українські енергетики продовжують відновлювати світло у регіонах, звідки вже відступили російські окупанти

У Київській області і на Донеччині тривають роботи з відновлення електроенергії / Фото: Getty Images, ДТЕК

За 22 квітня аварійні бригади енегетиків повернули світло понад 19 тисячам родин у 25 населених пунктах Київської та Донецької областях.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

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"Електромонтери ДТЕК полагодили частину мереж середньої та низької напруги у населених пунктах Київської області і повернули світло для 3159 родин. Частково відновили електропостачання у Вишгородському районі", – повідомили в ДТЕК.

Аварійно-ремонтні бригади ДТЕК Донецькі електромережі за минулу добу відновили електропостачання для жителів 24 населених пунктів у Покровському, Краматорському та Бахмутському районах. В результаті світло повернули 16 233 родин на Донеччині.

Тим часом через активні бойові дії без світла наразі залишаються 223 населених пункти Донецької області.

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"Найбільш складні напрямки – Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький та Великоновосілківський. Через активні бойові дії тут регулярно пошкоджується електрообладнання та лінії електропередач. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України для того, аби проводити ремонти ліній", – зазначили в компанії.

Як працює українська енергосистема

Минув місяць часу відтоді, як українська енергосистема була інтегрована у європейську. У подальшому Євросоюз матиме нагоду відмовитись від російських енергоносіїв.

"Ми можемо бути частиною рішення щодо відмови від російського газу, вугілля та енергоносіїв у принципі", – сказав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

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Українську електроенергію ще з початку квітня отримує Польща. Крім електроенергії українці можуть забезпечувати західних партнерів ще й вуггілям, а за 5 років – газом власного видобутку.

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