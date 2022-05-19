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Мільйонні інвестиції: у ДТЕК розповіли, як відновлюють Київщину після війни

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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19 травня, 11:53
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Розповідаємо, скільки інвестувала компанія у відновлення мереж у Київській області
У ДТЕК розповіли про свої інвестиції у Київську область
У ДТЕК розповіли про свої інвестиції у Київську область / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова інвестувала 300 млн грн на відновлення зруйнованих війною електричних мереж Київської області.

Про це повідомив генеральний директор компанії Максим Тімченко.

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За його словами, відновлення електромереж Київської області стало безпрецедентною за своїми масштабами ремонтною кампанією. За 45 днів було відновлено 10 тисяч ліній електропередачі, частину з яких було зруйновано повністю, та близько 3 тисяч трансформаторних підстанцій.

"Задіяно понад тисячу фахівців компанії та понад 150 аварійно-ремонтних бригад. Компанія інвестувала у відновлення електропостачання близько 300 млн грн, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для 260 тисяч сімей у Київській області, які постраждали від російської окупації", – повідомив голова ДТЕК.

Спочатку завершити відновлювальні роботи планувалося за 60 днів, до 1 червня.

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Щоб прискорити процес, компанія додатково залучила свої аварійно-ремонтні бригади із Дніпропетровської та Одеської областей.

За словами гендиректора ДТЕК, попереду другий, ще важчий етап – відновлення резервних джерел та надійніших схем електроживлення.

На цьому етапі буде інвестовано щонайменше 600 млн грн, зазначив голова ДТЕК.

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"З першого дня війни наші енергетики докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло до будинків українських громадян. Всього за 84 дні бойових дій енергетики ДТЕК відновили електропостачання більш ніж 1,6 мільйона українських сімей", – повідомив гендиректор ДТЕК.

Загалом, з початку війни, енергетики ДТЕК відновили електропостачання для 1,6 млн. сімей у 5 регіонах. Це Київська, Донецька, Дніпропетровська, Одеська області та місто Київ.

Раніше ми розповідали, що українські захисники отримали від компанії ДТЕК автомобілі для фронту, а також писали, як компанія спільно з Фондом Ріната Ахметова займається благодійністю під час війни.

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