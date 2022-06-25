Світ такого ще не бачив? В Україні з'явилась унікальна сонячна станція

Розповідаємо, у чому унікальність розробки українських спеціалістів та де її можна використовувати

В Україні створили унікальну мобільну сонячну станцію / Фото: Скріншот з YouTube, Колаж: Сьогодні

Українська компанія KNESS розробила автономну мобільну сонячну станцію "PV.Ciч 3000/300". Вона може забезпечити електроенергією об'єкти, які не мають централізованого електропостачання.

Про це повідомляють на сайті компанії.

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Так, мобільна сонячна станція здатна забезпечити електрикою домогосподарства чи об'єкти інфраструктури. Наприклад, у медпунткі можна включити електроенергію в оглядовому кабінеті, підключити холодильник, де зберігаються ліки, чи будь-яке інше медичне обладнання. У приватному домогосподарстві станція знадобиться для роботи насосної станції, холодильника тощо.

Ємностей акумуляторів без підзарядки вистачить приблизно на кілька днів роботи холодильника, трьох годин роботи електродриля або для того, щоб закип'ятити 30 літрів води в електрочайнику.

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Наразі фахівці працюють над ще однією версією своєї розробки — спеціально для потреб українських воїнів, які воюють з російськими окупантами.

Україна та зелений водень

Генерувати зелений водень в Україні збираються на Дніпровській ГАЕС. Фахівці вже вивчають технічні можливості.

Зазначається, що гідроелектростанція має досить високий напор, тому там можна побудувати додаткові потужності.

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Навіть якщо станція працюватиме у базовому режимі, вона зможе забезпечити необхідну кількість електроенергії, необхідної для водню.

Раніше ми розповідали, як російські окупанти вкрали найбільшу в Україні сонячну електростанцію, і писали, що Україна хоче добувати зелений водень разом з Німеччиною.