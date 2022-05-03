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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Світ точно зміниться: в ЄС позбуваються впливу РФ і шукають нових експортерів газу

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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3 травня, 12:27
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Європейський Союз 2022 року планує значно скоротити імпорт газу з РФ, збільшивши постачання блакитного палива з Африки
Європа шукає нових експортерів газу
Європа шукає нових експортерів газу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Євросоюзі планують тіснішу співпрацю з африканськими країнами, щоб позбутися залежності від російського газу.

Про це пише видання Bloomberg, посилаючись на проєкт зовнішньої енергетичної стратегії ЄС

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Очікується, що документ буде затверджений у травні 2022 року як частина пакету з реалізації плану блоку зі скорочення енергетичної залежності від Кремля.

В Європі існує думка, що в африканських країнах, зокрема, в Нігерії, Сенегалі та Анголі, є серйозний потенціал для експорту зрідженого природного газу (LNG).

"Проєкт енергетичної стратегії також має на меті підготувати регіон до імпорту 10 млн тонн відновлюваного водню до 2030 року, щоб допомогти замінити газ з Росії, згідно з Зеленою угодою ЄС про відмову від викопного палива та досягнення кліматичної нейтральності до середини століття", – сказано у повідомленні видання.

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У проєкті ЄС також передбачається збільшення постачання трубопровідного газу не з Росії на 10 млрд кубометрів. Для цього необхідно налагодити співпрацю з традиційними постачальниками на новій основі та розширити торговельні відносини з новими експортерами.

Катар може стати новим експортером нафти

Європа активно шукає нового постачальника енергоресурсів, щоб зменшити залежність від РФ після її вторгнення до України. Новим партнером Європи може стати Катар.

Експорт енергоносіїв Катару 2022 року мав досягти 100 мільярдів доларів уперше з 2014 року, виходячи з тенденцій першого кварталу.

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Раніше ми розповідали, чому уряд і компанії Фінляндії готуються до припинення поставок природного газу з Росії у травні, а також писали, яким може бути енергетичне ембарго від Євросоюзу.

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