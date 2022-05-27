Світові ціни на нафту різко пішли вгору

Ціни за день зросли на 2,8%

Нафта подорожчала/Фото: колаж: "Сьогодні"

Ціни на сиру нафту марки Brent піднялася в четвер до найвищого рівня з кінця березня. Це пов'язано з очікуванням нафтового ембарго проти Росії.

Про це повідомляє CNN.

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Деталі

На тлі очікуваного нафтового ембарго щодо Росії ціни за день зросли на 2,8% і досягли 117,25 долара за барель.

Поки що ціни на нафту залишаються значно нижчими недавнього піка, встановленого в березні під час початкового шоку після вторгнення Росії в Україну. На початку березня ціна на нафту марки Brent досягла максимуму в 139,13 долара за барель.

Що впливає на ціни?

Як пише Reuters, на світовому ринку нафта продовжує дорожчати, з огляду на обмежене постачання. Трейдери також очікують зростання попиту на сировину з початком літнього сезону для водіїв у США, які є одним з найбільших споживачів чорного золота.

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Глобальне постачання нафти зменшується через санкції Заходу проти Росії. Ті країни, де ще не запровадили ембарго, уникають російських енергоносіїв. Водночас у ЄС все-таки готуються офіційно ввести новий пакет санкцій із забороною імпорту російської нафти.

За словами представника SPI Asset Management Стівена Іннеса, існує явна заборона на імпорт нафти з РФ у США та Велику Британію. Відтак нафтові компанії, які не мають формальних обмежень, не хочуть купувати сировину, щоб не потрапити під санкції. Водночас в адміністрації Байдена ведуть переговори з Індією щодо скорочення закупівель з Росії.

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