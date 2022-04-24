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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Монополіст втрачає позиції: "Газпром" тепер не єдиний гравець на ринку РФ

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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24 квітня, 14:43
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Аналітик розповів, чого очікувати від російського газового оператора найближчим часом
Крах "Газпрому" означатиме й втрату влади для Путіна
Крах "Газпрому" означатиме й втрату влади для Путіна / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На російському ринку "Газпром" поступово втрачає монополію. Тепер окрім підсанкційного оператора, за постачання газу відповідатиме й компанія "Новатек".

Про це розповів "Сьогодні" президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

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Експерт переконаний, що конкурент може потіснити великого гравця, тож зараз "Газпром" у невигідному становищі. Компанія боїться втратити покупців, тож продовжить качати газ через українську трубу.

Ризики для оператора

Окрім цього, у квітні акції російської газової компанії впали на 20%, у порівнянні з березневими показниками. Це також вказує на суттєві ризики для оператора, який може, але не стане використовувати альтернативні газопроводи, наприклад "Північний потік-1".

За словами Олександра Охріменка, "Газпром" зараз не зможе займатися маніпуляціями й залякуванням, оскільки приватна компанія "Новатек" нарощує постачання. Збираються збувати зріджений газ.

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Важливість монополіста для Путіна

Раніше експерт розповів "Сьогодні", нафта та газ є основою економіки РФ, особливо блакитне паливо, яке практично монопольно видобуває "Газпром". Майже вся влада Путіна будується на тому, що він узяв під контроль монополіста, тож якщо піде на дно компанія, то і влада Путіна також.

А ось на економіку РФ її очільнику все одно. Він готовий буде навіть відібрати пенсії й зарплати в бюджетників, щоб продовжувати фінансувати вбивства українців. Фахівці переконані, що лише бойові дії у відповідь можуть зупинити агресора.

Ми також писали, чим важлива заборона на закупівлю російської нафти та газу з боку Євросоюзу. Читайте також, як війною в Україні Путін знищує життя росіян.

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Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
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Молдова Молдова
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Австрія Австрія
15%
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Німеччина Німеччина
14%
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