Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Обстріли на Донбасі ❓ Деокупація Півдня 🎆 "Бавовна" в Росії 📺
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

На біржі переполох через турбіну для "Північного потоку" – що відбувається з цінами на газ

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 липня, 10:57
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, як злощасна турбіна змінила біржові настрої у Європі
Ціни на газ у Європі пішли різко вниз
Ціни на газ у Європі пішли різко вниз / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціни на природний газ у Європі різко впали, після рішення Канади передати турбіну ключового російського трубопроводу "Північний потік" у Німеччину.

Про це пише американська агенція Bloomberg.

Реклама

На думку видання, такий крок посилив оптимізм щодо зниження напруженості у відносинах із Москвою.

Базові ф'ючерси на блакитне паливо впали Одночасно на 12% на біржі ICE.

Вартість серпневого ф'ючерсу на біржі Title Transfer Facility (TTF) також знизилася, до 1620 доларів за тисячу кубометрів, або 154,4 євро за МВт/год.

Реклама

"Дії Канади приносять полегшення Німеччині і, у ширшому сенсі, Європі, оскільки різке скорочення потоку через трубопровід "Північний потік" ставить під загрозу плани регіону із заповнення сховищ до зими та створює ризик нормування", – передає видання.

Що зміниться після передачі турбіни?

Глава "Оператора ГТС України" Сергій Макогон у Facebook вважає, що навіть якщо Канада піде на поводу у Кремля і поверне турбіну Siemens Німеччини, російський монополіст "Газпром" знайде привід і далі скорочувати постачання газу до Європи.

Макогон зазначив, що у "Газпрому" є можливість значно збільшити транзит палива, а Канада просто зазнала тиску, і це вилилося в "дуже поганий прецедент виключення із санкцій".

Реклама

Раніше ми писали, що турбіна, про яку йдеться, була на ремонті і без неї повноцінна робота "Північного потоку" – неможлива.

"Сьогодні" також писали, що робитиме Україна у такому разі й розповідали, чому "Північний потік" не працюватиме з 11 липня та скільки це триватиме.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Комуналка
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
🚘 Актуалка для власників авто
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПУМБ ПУМБ
35.8/36.3
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.5/36.3
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.7/36.15
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
36.4/37.1
5
Укрексімбанк Укрексімбанк
36.2/36.7
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.5/36.7
7
Укргазбанк Укргазбанк
35.4/36.4
8
Універсал Банк Універсал Банк
35.4/36.9
9
OTP Bank OTP Bank
31.95/35.0
Мова грошей
Єврооблігації — облігації, переважно в іноземній валюті. Їх випускають організації, уряди, великі компанії. Приставка "євро" не прив'язана до валюти. Вона свідчить про те, що перші такі облігації випустили саме в Європі, і торги зараз ведуться переважно там.
Green energy 🍀
У Китаї випробували унікальну технологію
Читати
Рейтинг цін
Скільки коштує житло у новобудовах Києва (грн за м²)
1
Печерський Печерський
90 592
2
Шевченківський Шевченківський
57 791
3
Оболонський Оболонський
54 494
4
Подільський Подільський
51 178
5
Голосіївський Голосіївський
46 989
6
Святошинський Святошинський
36 659
7
Дніпровський Дніпровський
35 882
8
Дарницький Дарницький
35 881
9
Деснянський Деснянський
35 364
10
Солом'янський Солом'янський
31 688
Прогноз 🔑
Відставка Бориса Джонсона
Нова обкладинка The Economist
Американські гірки
Що буде з доларом?
Енергоринок
Як ЄС розриває зв'язки із РФ👇
Читати
Вибір українців 🚘
Які нові легкові авто купували у червні
1
Toyota Toyota
456
2
Renault Renault
327
3
Volkswagen Volkswagen
263
4
Hyundai Hyundai
172
5
Skoda Skoda
168
6
Mitsubishi Mitsubishi
162
7
BMW BMW
120
8
Nissan Nissan
102
9
Mercedes Mercedes
94
10
Ford Ford
87
Детальніше
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
48,90
56,00
36,50
-
50,00
55,00
37,91
-
-
-
35,99
-
-
57,99
36,02
-
51,00
57,00
36,97
-
-
56,99
37,97
-
50,99
57,99
36,77
-
51,00
57,00
35,99
-
50,00
55,00
36,95
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
29,7 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$22,8 млрд
Знати більше💡

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти