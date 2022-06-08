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На світовому ринку побільшає нафти: хто ще продукуватиме чорне золото

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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8 червня, 13:48
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Ціни на нафту зазнають коливань, тож США змушені шукати додаткові джерела постачання
США можуть зняти санкції з великого постачальника нафти
США можуть зняти санкції з великого постачальника нафти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

США можуть дозволити, щоб на світові ринки поступало більше нафти з Ірану, навіть без відновлення ядерної угоди 2015 року.

Як повідомив Bloomberg, у 2022 році Іран збільшив експорт чорного золота – більшість ресурсу потрапляє в Китай.

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Нова ядерна угода передбачає поповнення міжнародних ринків на 500 тис.-1 млн барелів на добу. Окрім цього, в Ірану вже є 100 млн барелів нафти, готової до продажу. Цього достатньо, щоб вплинути на світові ціни та змусити їх впасти.

Світовий ринок нестабільний

Через вторгнення Росії в Україну ціни на еталонні марки нафти у світі сягнули рекордного показника у 120 доларів за барель. Щодня вартість чорного золота коливається, вона падає або знову зростає внаслідок геополітичних змін.

Водночас у США зростають ціни на бензин, тож Байден змушений послабити санкції проти Ірану. Американські водії платять у середньому 4,8 дол. за галон, або орієнтовно 37 грн за літр.

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Експерти сумніваються щодо подальшого цінового прогнозу. Одні переконані, що барель нафти може знову коштувати менше 100 доларів, інші вважають, що 135-140 доларів за барель – це не межа.

Усе залежить від споживання енергоносіїв. Деякі країни Азії, зокрема Малайзія та Сінгапур, збільшують попит на нафту, оскільки в них послабили карантинні обмеження. Інші країни, як-то Пакистан або Шрі-Ланка, навпаки, намагаються знизити імпорт палива.

Ціни на нафту

За інформацією аналітиків компанії InstaForex, нафта дорожчає на тлі ослаблення позицій долара США щодо інших основних валют. Це можна помітити й за неофіційним курсом гривні: якщо на початку червня долар продавали за 35,5 грн, то 7 червня його оцінили у 35,05 грн.

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Окрім цього, у США інфляція на рівні 8,3%, а країни Перської затоки підіймають ціни на нафту. Зокрема, липневі тарифи найбільшої нафтової компанії світу Saudi Aramco зросли на 2,1 дол., хоч експерти очікували максимум на +1,5 дол.

З початком літнього сезону в світі очікують і зростання попиту на нафтопродукти. Передбачається, що збільшиться кількість автомобільних поїздок по США та Європі, тож і бензину купуватимуть більше.

"Сьогодні" раніше писали, що ЄС оголосив про нафтове ембарго, яке передбачає повну відмову імпорту російської нафти танкерами через шість місяців та від нафтопродуктів РФ – за вісім місяців. Водночас ще один нафтовий гігант планує збільшити видобуток сировини.

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