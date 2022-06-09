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Над "Лукойлом", "Газпромом" та "Роснафтою" нависла криза – чим ризикує РФ

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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9 червня, 13:36
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Розповідаємо, як змінився імпорт енергоносіїв з Росії після санкцій союзників
Найбільші російські компанії увійшли в кризу
Найбільші російські компанії увійшли в кризу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Незважаючи на продовження енергетичного експорту, ключові виробники РФ під тиском санкцій втрачають свої основні ринки збуту, а перенаправлення потоків з Азії до Європи потребує дуже тривалого часу.

Про це повідомляє видання Financial Times.

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За даними журналістів, енергетичні компанії "Лукойл", "Газпром" та "Роснафта" увійшли в кризу надто низької собівартістю виробництва.

Енергетичний сектор давно домінує в економіці РФ, і зараз виникло питання про майбутнє цієї галузі.

З російського ринку пішли ключові іноземні партнери, такі як BP, Shell та ExxonMobil. Підприємства припиняють інвестиції, а покупці намагаються замінити російську нафту чимось іншим.

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"Необхідність вкладати мільярди доларів інвестицій в інфраструктуру для розширення постачання в Азію загрожує російській нафтогазовій галузі довгостроковим спадом", – зазначає видання.

Санкції діють

Ще у 2021 році до Євросоюзу надходило більше половини всього російського експорту сирої нафти, однак до кінця цього року ЄС погодився припинити морський імпорт нафти та сподівається повністю відмовитися від блакитного палива до 2027 року.

Таке ембарго, навіть часткове, вже почало позначатися на видобутку нафти.

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Видобуток у середньому становив 10,05 млн барелів на день у квітні порівняно з 11,01 млн барелів на день у березні.

Індія хоче подвоїти імпорт

Країна хоче скористатися величезними знижками від "Роснафти", повідомляє американське агентство Bloomberg.

Наразі йдуть переговори про укладання нових піврічних контрактів на постачання російської нафти до Індії, а саме обговорення питань відвантаження чорного золота, а також його транспортування та страхування.

"Сьогодні" раніше писали, як США намагаються збити ціни на чорне золото, і розповідали, що відбувається з вартістю нафти зараз.

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