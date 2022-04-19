"Нафтогаз" дав поради українцям на окупованих територіях – що робити з оплатою

Розповідаємо, які рекомендації надали українцям з окупованих Росією територій

"Нафтогаз" дав поради людям із тимчасово-окупованих територій / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У "Нафтогазі" розповіли, що робити людям, які опинилися на тимчасово окупованих Росією територіях.

Про це компанії розповіла, відповідаючи на запитання клієнтки у Facebook.

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Жінка запитала, як оплатити за послуги "Нафтогазу" на окупованій території, де інтернет працює іноді частково, а переважно його взагалі немає.

Також, за словами користувачки, там не працюють банки та "Укрпошта".

У компанії акцентували увагу на тому, що під час воєнного стану рахунки за газ можна оплачувати по змозі, а якщо її немає – вам не нарахують штрафи та пеню, не відключатимуть від отримання послуги.

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Якщо ж ви хочете сплатити рахунок за газ, але у вашому населеному пункті закриті банки, досить мати доступ до інтернету. Тоді ви можете провести оплату онлайн:

через особистий кабінет my.gas.ua,

чат-бот GASUA в Viber та Telegram,

платіжні системи Portmone, EasyPay,

"Приват24".

Якщо зв'язку зовсім немає, "Нафтогаз" радить відкласти цю проблему та почекати з оплатою рахунків.

"Ми розуміємо ситуацію, яка зараз склалася в країні. Тому зберігайте, будь ласка, спокій і оплачуйте за наявної можливості", – йдеться у відповіді.

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"Нафтогаз" не закуповуватиме блакитне паливо в ЄС

Раніше ми розповідали, що радник голови НАК "Нафтогаз України" Олексій Рябчин заявив про бажання України повністю відмовитися від закупівлі газу в ЄС.

Таке рішення компанія ухвалила з метою економії, і "Нафтогаз" вже вирішує це питання.

"Сьогодні" також писали, яку альтернативу російському газу бачить "Нафтогаз" та про що компанія попросила українців під час війни.