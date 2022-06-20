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"Нафтогаз" рухається до монополії – що цього разу отримала компанія

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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20 червня, 11:23
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Розповідаємо, кого і навіщо може спеціально довести до банкрутства "Нафтогаз"
"Нафтогаз" отримає чергове майно від Кабміну
"Нафтогаз" отримає чергове майно від Кабміну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Нафтогаз" отримав у своє розпорядження шість ТЕЦ від Кабміну, на додачу до переданих раніше облгазів та заправок.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль і додав, що рішення було ухвалено для забезпечення стабільної роботи ГТС.

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Також уряд оголосив, що на час воєнного стану та протягом 6 місяців після його завершення НАК поставлятиме газ операторам газорозподільних систем за фіксованою ціною.

За словами економіста та фінансового аналітика Олексія Куща, стратегія "Нафтогазу" йому не зрозуміла і компанія рухається до монополії.

НАК вже отримав величезну кількість облгазів у 15 областях, що належали раніше компанії Твій Газзбут, є постачальником останньої надії, а також отримав і автозаправні станції Glusco (170 шт). Крім цього, компанія впливає на видобуток газу, а ось тепловики (ТКЕ) отримують від неї газ за ціною 29 грн/куб.

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"Нафтогаз" йде шляхом штучно регульованих цін, можливо це просто інструмент банкрутства теплокомуненерго по всій країні, щоб стати повним монополістом. Я, звісно, проти", – каже Кущ.

Монополія має бути природною, вважає економіст, а в даному випадку буде змішання природної монополії з неприродною монополією "Нафтогазу".

Особливості опалювального сезону

"Цьогорічний опалювальний сезон відрізнятиметься тим, що нам має вистачити свого газу. Тому що частина промислових активів знищена і не буде відновлена на той момент, багато людей виїхало за кордон", – розповідає експерт.

Кущ вважає, що ціна в таких умовах, навіть під час війни, не повинна бути вищою за 6-8 грн/куб, але це вимагає зміни всієї моделі ринку.

"Сьогодні" раніше писали, чому клієнтам "Нафтогазу" затримують платіжки та розповідали, про що НАК домовився з канадською компанією.

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