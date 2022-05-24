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"Нафтогаз" почав розсилати "листи щастя" – кому загрожують величезні штрафи

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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24 травня, 17:58
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Розповідаємо, за що "Нафтогаз" вимагає десятки мільйонів гривень під час війни
"Нафтогаз" вимагає виплатити штрафи за порушення контрактів
"Нафтогаз" вимагає виплатити штрафи за порушення контрактів / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

"Нафтогаз Трейдинг" надіслав п’ятьом теплопостачальним підприємствам "листи щастя" із вимогою сплатити величезні, багатомільйонні штрафи за порушення умов довгострокових договорів поставки газу.

Про це повідомляє міжгалузева Асоціація "Укртеплокомуненерго".

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За їх інформацією, споживач-теплопостачальник має протягом п’яти робочих днів до початку відповідного розрахункового періоду укласти договір щодо списання коштів з рахунків споживача, куди надходять кошти за послуги теплопостачання, на які був використаний газ.

"Якщо підприємство ТКЕ не виконує цю вимогу – сплачує штраф у розмірі 10% вартості природного газу за відповідний розрахунковий період. Причому відсутність боргів за газ або термінів розрахунку до уваги не беруться", – йдеться в повідомленні.

Листи із вимогами сплатити від 2,2 до 47,2 млн грн вже отримали:

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  • КП "Обуховрайтепломережа" (Київська область);
  • ПТМ "Ковельтепло" (Волинська область);
  • ДКП "Луцьктепло" (Волинська область);
  • ТОВ "Рівнетеплоенерго" (Рівненська область);
  • ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" (Івано-Франківська область).

У Асоціації "Укртеплокомуненерго" заявили, що ці вимоги "Нафтогазу" взагалі є неправомірними під час воєнного стану.

Росія не платить "Нафтогазу"

"Газпром" досі не заплатив за транзит блакитного палива через територію України наступного місяця, хоча саме такі вимоги прописані у контракті ще 2019 року.

Голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що компанія готова позиватися і відстоювати себе у суді і наголосив, що що скорочення транзиту газу через Україну — вина РФ.

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"Сьогодні" раніше писали, кому з побутових користувачів "Нафтогаз" заборгував гроші і розповідали, про які ризики компанія попередила українців.

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