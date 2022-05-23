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"Нафтогаз" не повертає клієнтам гроші – за що компанія заборгувала українцям

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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23 травня, 17:58
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Розповідаємо, чому "Нафтогаз" перестав вчасно виплачувати абонентам переплату
"Нафтогаз" не повертає українцям борги
"Нафтогаз" не повертає українцям борги / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Одна з клієнтів "Нафтогазу" поскаржилася, що постачальник повинен повернути їм гроші за так звану переплату, але не робить цього і не може сказати, коли виплатить борги.

Про це жінка написала під постом компанії у Facebook.

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"Працюєте, а переплату виплатити не можете, Вам же перераховують гроші, а ви все звалюєте на воєнний стан", – пожалілася клієнтка.

Представники "Нафтогазу" відповіли, що через війну виникли форс-мажорні обставини, які не дають їм змоги завжди дотримуватись умов договору.

Компанія зазначила, що вони вже звернулися до НКРЕКУ за роз'ясненням того, як варто вчинити такі зобов'язання.

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Жінці порадила почекати та пообіцяли зв'язатися з нею, також клієнтку запевнили, що вона може звернутися з цією вимогою повторно.

"Зараз дуже важко збирати документи – автобус до райцентру не їздить. Тому сподіватимемося, що наші документи збережуться у вас", – сподівається клієнтка.

"Нафтогазу" не заплатили за транзит

Глава НАКу Юрій Вітренко розповів, що російська газова компанія "Газпром" все ще не заплатила їм за транзит блакитного палива до Європи за наступний місяць через територію України.

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За його словами, такі вимоги були укладені у контракті від 2019 року та "Нафтогаз" готовий судитися з монополістом.

Крім цього Вітренко розповів, що скорочення транзиту в ЄС відбулося з вини Росії, і це чергова подвійна гра Кремля.

"Сьогодні" раніше писали, за що на "Нафтогаз" ополчились інші газові постачальники та розповідали, про які ризики на 2022 рік компанія попередила всіх українців.

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