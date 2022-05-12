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"Нафтогаз" оприлюднив новий тариф на газ – скільки доведеться платити

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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12 травня, 16:52
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Розповідаємо, що буде з договорами між "Нафтогазом" і його клієнтами найближчим часом
"Нафтогаз" оприлюднив тариф на блакитне паливо
"Нафтогаз" оприлюднив тариф на блакитне паливо / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Газопостачальна компанія "Нафтогаз" не змінює ціну на блакитне паливо для своїх клієнтів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Зазначається, що близько 2,2 млн договорів між українськими домогосподарствами і "Нафтогазом" будуть продовжені автоматично.

Вартість газу у річній пропозиції становить 7,96 грн/куб., а подати заявку на приєднання до цього постачальника можна такими способами:

  • заповнивши заявку на сайті;
  • через додаток "Приват24";
  • у відділеннях "Нової пошти";
  • у відділеннях банків ПУМБ й Ощадбанк у регіонах, де не відбуваються активні бойові дії.

Для оформлення заявки вам знадобиться паспорт, ІПН, документ про право власності на житло, згоду співвласника, а також EIC-код (16-значний персональний газовий номер об’єкта).

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"Нафтогаз" відклав перехід на нові платіжки

У зв’язку з запровадженням воєнного стану в країні компанії довелося відкласти перехід на іншу систему обліку блакитного палива.

З 1 травня країна мала перейти на кіловат-години, але наразі у платіжках залишаться звичні кубометри.

Нова система є більш справедливою, оскільки блакитне паливо має різну калорійність.

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На старій системі у кубометрах, використавши однакову кількість кубометрів газу, який має різну калорійність, два споживачі заплатять однаково, а ось отримають по-різному.

"Сьогодні" раніше писали, де "Нафтогаз" вимушено відключає українцям блакитне паливо і розповідали, чому на компанію ополчились інші постачальники.

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