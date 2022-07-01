"Нафтогаз" звернувся до клієнтів – що потрібно зробити найближчим часом

Розповідаємо, що буде у разі невиконання вимог компанії у зазначений час

"Нафтогаз" попросив клієнтів вчасно передавати показання / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Газопостачальна компанія "Нафтогаз" звернулась до своїх клієнтів із проханням передати дані до 5 липня, щоб у квитанціях були нараховані правильні об’єми спожитого газу.

Про це НАК просить у своїх соціальних мережах.

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Правильний час для передачі показників лічильників – з 1 по 5 число щомісяця, наголосили у компанії.

"Передавати показання потрібно вашому оператору ГРМ (облгазу). Працівники саме цих компаній приходять до вас знімати дані лічильника, перевіряти стан газового обладнання тощо", – розповіли у "Нафтогазі".

Як передати показання?

Це можна зробити на сайті або в чат-боті облгазу, а також зателефонувавши до контакт-центру облгазу.

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Далі "Нафтогаз", як постачальник блакитного палива, використовує дані від операторів ГРМ під час формування рахунків споживачам.

Такої процедури вимагає законодавство і якщо клієнт не передав вчасно показання, оператор ГРМ завантажує на платформу граничні об’єми споживання відповідно до Кодексу ГРМ.

Газ на зиму доведеться докупити

Раніше голова "Нафтогазу" розповів, що для успішного проходження опалювального сезону в 2022-2023 роках, Україні доведеться докуповувати газ.

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Потрібен запас не менше 15 млрд кубометрів газу, тож докупити доведеться 5,8 млрд кубометрів блакитного палива, орієнтовною вартістю 8 млрд доларів.

"Сьогодні" раніше писали, як "Нафтогаз" хоче перевернути ситуацію на ринку пального і розповідали, чому деякі клієнти компанії отримали по дві платіжки за один місяць.