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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

"Нафтогаз" звернувся до українців із зруйнованим житлом

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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21 квітня, 17:14
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Розповідаємо, що "Нафтогаз" порадив українцям зі зруйнованими війною домівками
Що робити з платіжками українцям, у яких зруйновано будинки
Що робити з платіжками українцям, у яких зруйновано будинки / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Колаж: Сьогодні

Багато українців змушені залишити свої домівки через війну, а дехто взагалі втратив житло після обстрілу. Попри це, "Нафтогаз" продовжує надсилати людям платіжки.

У компанії також розповіли, що робити українцям, чиє житло зруйнувала війна.

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Клієнти "Нафтогазу" звернулися у соцмережах з питаннями до компанії, яка наголошує на важливості передачі показань лічильників навіть у воєнний час.

Людей цікавить, як передати показання, якщо вони не тільки не можуть зв'язатися з облгазом, а й позбулися всього будинку.

"Маріуполь........Немає будинку,.....Немає квартири.....Залишився тільки біль у душі", "А якщо будинку вже немає? У Маріуполі. Передавати останні?" – пише жінка під постом "Нафтогазу".

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У компанії порадили українцям у такому разі діяти за ситуацією і передати у звіті останні показання газового лічильника.

"Ми розуміємо ситуацію, що склалася. Тому передавайте показники по можливості і залежно від ситуації. Радимо передати саме останні показники Вашого лічильника. Мирного Вам неба!" – йдеться у відповіді.

Звільнення від комуналки

Незабаром українців, які втратили будинок через війну, можуть взагалі звільнити від оплати комунальних послуг.

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Відповідний законопроєкт перебуває на розгляді у Верховній Раді.

Для інших зобов'язання залишаються в силі, однак на період воєнного часу не буде нараховуватися ані пеня, ні штрафи за невчасну оплату.

"Сьогодні" також писали, хто з українців може отримати компенсацію за комуналку, і розповідали, що буде з тарифами до кінця року.

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Повернення депортованих у Росію українців буде ще однією війною – війною за наших громадян.

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