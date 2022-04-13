Нафтогаз пояснив, як заплатити за газ і де отримати платіжку під час війни

Під час війни дуже важливо оплачувати комунальні послуги, адже таким чином можна допомогти економіці всієї країни та комунальникам для виплати останнім зарплат.
В пресслужбі компанії "Нафтогаз" закликали українців "за можливості" оплачувати рахунки за газ, щоб компанія могла забезпечувати всіх газом в умовах війни.
"Ми розуміємо ситуацію кожного, тому просимо вас сплатити рахунки за можливості… Ми формуємо платіжки щомісяця 10-12 числа. Сума до оплати розраховується на основі даних про спожитий газ, які передає ваш оператор ГРС (облгаз)", – розповіли у пресслужбі.
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Також українцям пообіцяли, що їх не відключатимуть від газу та нараховуватимуть штрафи за несплату платіжок.
У "Нафтогазі" нагадали, як можна сплатити рахунки за газ:
- в особистому кабінеті на my.gas.ua;
- у чаті GASUA у Viber та Telegram;
- через сайти та мобільні додатки банків;
- за допомогою платіжних систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay);
- через платіжні термінали самообслуговування (офлайн).
Перевірити свої платіжки за спожитий газ можна так:
- в особистому кабінеті на my.gas.ua;
- у чаті Gasua у Viber або Telegram;
- електронною поштою;
- в "Укрпошті" після 20 числа цього місяця.
Компенсація за комуналку
З початку війни багато українців дали притулок у своїх будинках та квартирах людям, які змушені були тікати зі своїх міст через жах війни. Тому держава вирішила, що за допомогу переселенцям українцям нараховуватимуть компенсацію на оплату комунальних послуг у розмірі 450 грн за кожну особу.
Щоб отримати гроші, потрібно оформити виплату, можна через волонтерський проєкт "Прихисток", а інформацію про кількість людей та час їх проживання у квартирі чи будинку потрібно подавати до 5 числа кожного місяця.
"Сьогодні" також писали, чи взагалі можна не оплачувати комуналку під час війни, і розповідали, чи заберуть субсидію, якщо не платити за комунальні послуги.