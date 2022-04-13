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Нафтогаз пояснив, як заплатити за газ і де отримати платіжку під час війни

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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13 квітня, 17:14
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Платіжки за газ вже сформовані і українців просять сплатити рахунки
Українцям розповіли, як сплачувати рахунки за газ під час війни
Українцям розповіли, як сплачувати рахунки за газ під час війни / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Під час війни дуже важливо оплачувати комунальні послуги, адже таким чином можна допомогти економіці всієї країни та комунальникам для виплати останнім зарплат.

В пресслужбі компанії "Нафтогаз" закликали українців "за можливості" оплачувати рахунки за газ, щоб компанія могла забезпечувати всіх газом в умовах війни.

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"Ми розуміємо ситуацію кожного, тому просимо вас сплатити рахунки за можливості… Ми формуємо платіжки щомісяця 10-12 числа. Сума до оплати розраховується на основі даних про спожитий газ, які передає ваш оператор ГРС (облгаз)", – розповіли у пресслужбі.

Також українцям пообіцяли, що їх не відключатимуть від газу та нараховуватимуть штрафи за несплату платіжок.

У "Нафтогазі" нагадали, як можна сплатити рахунки за газ:

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  • в особистому кабінеті на my.gas.ua;
  • у чаті GASUA у Viber та Telegram;
  • через сайти та мобільні додатки банків;
  • за допомогою платіжних систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay);
  • через платіжні термінали самообслуговування (офлайн).

Перевірити свої платіжки за спожитий газ можна так:

  • в особистому кабінеті на my.gas.ua;
  • у чаті Gasua у Viber або Telegram;
  • електронною поштою;
  • в "Укрпошті" після 20 числа цього місяця.

Компенсація за комуналку

З початку війни багато українців дали притулок у своїх будинках та квартирах людям, які змушені були тікати зі своїх міст через жах війни. Тому держава вирішила, що за допомогу переселенцям українцям нараховуватимуть компенсацію на оплату комунальних послуг у розмірі 450 грн за кожну особу.

Щоб отримати гроші, потрібно оформити виплату, можна через волонтерський проєкт "Прихисток", а інформацію про кількість людей та час їх проживання у квартирі чи будинку потрібно подавати до 5 числа кожного місяця.

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"Сьогодні" також писали, чи взагалі можна не оплачувати комуналку під час війни, і розповідали, чи заберуть субсидію, якщо не платити за комунальні послуги.

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