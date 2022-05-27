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"Нафтогаз" підніме тарифи втричі? До чого готуватися українцям найближчим часом

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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27 травня, 13:01
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Розповідаємо, що буде з тарифами на тепло і за рахунок чого будуть закривати нестачу коштів
/ Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

У "Нафтогазі" спростували чутки про те, що компанія збирається втричі підвищити тарифи на тепло і запевнили, що ціна залишається незмінною.

Про це заявили у прес-службі компанії.

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У "Нафтогазі" нагадали, що 10 травня Кабмін ухвалив проект закону, який передбачає мораторій на підвищення цін на природний газ, тарифів на теплову енергію й супутні послуги.

"Інформація, яка була поширена в низці засобів масової інформації, стосовно того, що "в Україні ціна на опалення буде підвищена втричі", є маніпулятивною", – запевнили у компанії.

Окрім цього, у повідомленні зазначено, що газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" дійсно встановив нові ціни на газ на виконання умов трирічних договорів з підприємствами теплокомуненерго.

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Оскільки перегляд цін з 1 червня було однією з умов договорів, які були укладені ТКЕ з "Нафтогазом" і узгоджені з урядом.

Однак для стримування тарифів буде використано частину міжнародної фінансової допомоги для України.

"Цими коштами буде компенсовано різницю між економічно обґрунтованими і поточними тарифами, зокрема для ТКЕ. Цей механізм також дасть можливість ТКЕ розраховуватись за новими цінами на газ з "Нафтогазом" та погасити прострочену заборгованість", – сказали у "Нафтогазі".

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У "Нафтогазі" закликали діяти

Голова НАКу Юрій Вітренко закликав західних союзників бути сміливішим в обмеженнях оплати за газ Росії, оскільки у неї немає альтернатив для експорту.

За словами Вітренка, РФ не припинить постачання газу в Європу навіть, якщо буде запроваджено механізм на кшталт ескроу-рахунків, цінових стель.

У такій ситуації агресор опинився через те, що транспортує блакитне паливо здебільшого трубопроводами, які постачають газ лише в конкретні точки.

Збудувати LNG-термінали без західних технологій росіянам навряд чи вдастся, як і протягнути нові труби у Китай. А от з нафтою ситуація гірша, оскільки Кремль може продавати її по всьому світу.

Тож потрібно негайно ввести додатковий пакет санкцій, тому-що, за словами голови "Нафтогазу", нинішні обмеження не є нищівними.

"Сьогодні" раніше писали, кому "Нафтогаз" почав розсилати "листи щастя" і розповідали, про які ризики компанія попередила українців.

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