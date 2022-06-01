"Нафтогаз" встановив пільговий тариф на газ – хто платитиме менше

Розповідаємо, для кого і навіщо уряд знизив ціну на газ на два місяці

"Нафтогаз" встановив пільгову ціну для деяких споживачів / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні встановили пільгову ціну на газ для постачальників води. За такою вартістю його тепловикам продаватиме "Нафтогаз Трейдинг", щоб забезпечити централізоване постачання.

Про це йдеться у постанові Кабміну.

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Згідно з текстом документу, з 1 червня по 31 липня 2022 року "Нафтогаз" продаватиме паливо виробникам теплової енергії за ціною 7420 грн (з ПДВ) за 1 тис. куб. м.

До цієї ціни варто додати тариф за транспортування і коефіцієнт, який застосовується, якщо замовлено потужності на добу наперед.

"Нафтогазу" передадуть арештоване майно

Раніше ми розповідали, що Кабмін передасть НАКу, а саме держпідприємству "Чорноморнафтогаз", заарештовані облгази компанії підсанкційного Дмитра Фірташа.

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Йдеться одразу про 26 облгазів, і роблять це з метою "запобігання ризику виникнення надзвичайної ситуації в енергетичній сфері".

Уряд доручив компанії вжити усіх можливих заходів, щоб запобігти ризику збою або переривання функціонування активів.

Наразі переліку переданих облгазів ще немає, а інформація про їхню кількість потрапила в ЗМІ із джерел у Кабміні.

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"Сьогодні" писали, що "Нафтогазу" передадуть понад 130 заправок для створення національної мережі АЗС. Кому належали ці станції, дивіться в нашому матеріалі.

Також читайте, чи змінить "Нафтогаз" тарифи на блакитне паливо для населення під час війни.