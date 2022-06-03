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"Нафтогаз" установив новий тариф для мільйонів українців – кого це стосується

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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3 червня, 16:58
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Розповідаємо, що буде із споживачами газу у 16 областях України
"Нафтогаз" стане ПОН для майже 9 млн українців
"Нафтогаз" стане ПОН для майже 9 млн українців / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні без постачальника газу залишилося близько 8,8 млн домогосподарств, оскільки більшість з них обслуговували облгази підсанкціонного Дмитра Фірташа. Усіх їх автоматично перевели до постачальника "останньої надії" (ПОН), яким є "Нафтогаз".

У пресслужбі компанії розповіли, що буде з тарифом на блакитне паливо для всіх цих людей

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Отже, тариф для колишніх клієнтів Фірташа становитиме 7,96 грн/ку . м із ПДВ, але без вартості доставки газу.

Далі клієнти ПОН зможуть обрати собі будь-якого іншого постачальника або укласти контракт з тим же "Нафтогазом", однак варто поквапитися, адже якщо не вибрати нікого протягом 60 днів, газопостачання зупиниться.

За даними "Нафтогазу", без постачальника залишилася велика кількість людей у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.

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Пільговий тариф "Нафтогазу"

З 1 червня НАК установив пільговий тариф на блакитне паливо для постачальників води. Тепловикам газ продаватимуть зі знижкою, щоб забезпечити централізоване постачання.

З 1 червня по 31 липня 2022 року "Нафтогаз" продаватиме виробникам теплової енергії паливо за ціною 7420 грн (з ПДВ) за 1 тис. куб. м., тобто 7,42 грн/куб.

Однак до цієї ціни необхідно додати ще тариф за транспортування та коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на добу вперед.

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"Сьогодні" раніше писали, що буде з цінами на бензин після передачі заправок Glusko "Нафтогазу" і розповідали, до яких тарифів готуватися простим споживачам.

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