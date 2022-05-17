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Наше світло для Європи: що заважає Україні експортувати електроенергію країнам ЄС

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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17 травня, 11:49
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Розповідаємо, чому Україна не експортує свою електроенергію всієї Європи
Україна може експортувати електроенергію всій Європі
Україна може експортувати електроенергію всій Європі / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Україна може допомогти країнам Європейського союзу знизити ціни на електроенергію для споживачів та зменшити залежність від російських енергоносіїв.

Про це пише колишній директор Секретаріату Енергетичного співтовариства Януш Копач.

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За його словами, потужність передачі України на західних кордонах становить близько 2000 МВт. Ціна в Україні нині становить близько 65 євро/МВтч, а в сусідній Угорщині – понад 200 євро/МВтг. Споживання в Україні зараз приблизно на 30-35% нижче, ніж зазвичай, а вільних потужностей близько 5 ГВт, в основному ядерних.

"Чому б Україні не експортувати свою електроенергію до Європи, щоб заробити трохи грошей та допомогти ЄС знизити ціни та споживання російського газу?", – пише Копач.

Наразі, як зазначає Копач, експорту заважають бюрократичні процедури та вимога Європейської асоціації операторів системи передачі (ENTSO-E) встановити додаткові компенсатори (STATCOM) для запобігання шкідливим коливанням в енергосистемі. А ось STATCOM треба замовляти і термін постачання складає приблизно до 1 року.

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"Якщо була б воля – спосіб вирішення цієї проблеми є. За останні три місяці з моменту синхронізації не було зареєстровано жодних шкідливих коливань. Тож спроба торгувати здається безпечною. Більше того, на ринку є більш швидкі та дешеві рішення для збільшення безпечної торгової ємності, ніж STATCOM, насамперед акумулятори", – зазначив Копач.

Україна вже успішно експортує електроенергію до Польщі і може легко та безпечно збільшити постачання, якби не бюрократичні перешкоди.

Нагадаємо, за словами голови НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, експорт електроенергії дозволить отримати додаткові ресурси для відновлення та розвитку енергетичної інфраструктури України в умовах війни. Це також підтверджує Міністр енергетики Герман Галущенко.

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Раніше ми розповідали, як українська енергосистема приєдналася до європейської ENTSO-E, і писали, як енергосистема України може допомогти країнам Європи позбутися впливу Росії.

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