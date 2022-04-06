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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Не фінансуйте війну! Велика Британія підтримала українську ініціативу проти енергоресурсів РФ

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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6 квітня, 18:16
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Спецпосланець прем'єр-міністра Великої Британії підтримала ініціативу українських компаній про недопустимість співпраці з Росією в енергетиці
Українські компанії закликають зупинити співпрацю з РФ
Українські компанії закликають зупинити співпрацю з РФ / Фото: Getty Images, ГСЧС, Колаж: Сьогодні

Спеціальний посланець прем'єр-міністра Великої Британії з питань торгівлі з Україною Кетрін Мейер підтримала ініціативу українських компаній Stop Bloody Energy про недопустимість співпраці з Росією в енергетиці.

Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

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Зупинити фінансування війни в Україні

"Подивіться на цей перелік компаній, які певно все ще торгують з Росією!", – написала Мейер.

Ініціаторами проєкту Stop Bloody Energy стали найбільші українські компанії – ДТЕК, Нафтогаз та Укренерго. Його мета – переконати західні компанії відмовитися від співпраці з Росією в паливно-енергетичній сфері і тим самим припинити фінансувати війну проти України.

На сайті проекту зібрані газові, вугільні, нафтосервісні та машинобудівні компанії, які продовжують свою співпрацю з Росією, незважаючи на її напад на Україну.

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Раніше ДТЕК, НАК "Нафтогаз України" та НЕК "Укренерго" звертались до світової бізнес-спільноти з відкритим листом, в якому вони закликали світ відмовитись від купівлі російських енергоресурсів та припинити будь-яке постачання в Росію комплектуючих та технологій для паливно-енергетичної сфери.

Скільки енергооб'єктів Україна втратила через війну

"Сьогодні" раніше писали, що окрім розривів і пошкоджень електричних та газових мереж, Україна втратила великі енергооб'єкти під час бойових дій. Про них розповів міністр енергетики України Герман Галущенко.

Галущенко розповів, що головна втрата – Луганська ТЕЦ. Зараз територія, на якій вона розміщена, тимчасово контролюється окупантами.

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Повністю росіяни знищили Охтирську ТЕЦ. Дві авіабомби влучили в будівлю, зокрема, було пряме попадання в машинний зал. Загинули люди. Крім того, влучення були на Чернігівську ТЕЦ.

Окупованими залишаються Каховська ГЕС та Запорізька АЕС.

Також ми писали, чому в Європі зріс попит на український метал, та як "Метінвест" переводить промисловість на воєнні рейки.

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Renault Group Renault Group
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4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
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5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
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7
Kia Motors Kia Motors
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9
Mars Mars
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